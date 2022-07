Megcsodáltam még felesége, Rozika horgolt kincseit is. Ő tanítónőként rengeteg gyermeket tanított meg írni-olvasni. Ahogyan akkor, úgy ma is fontosnak tartja, hogy a kicsik életében hangsúlyos szerepe legyen a kézműves tevékenységeknek. A manualitással együtt ugyanis fejlődik a csemeték észjárása is.

Családbarát rendezvény

Tőlük néhány méterre találkoztam a helyi Kovács házaspárral. Mint mondták, sokat dolgoznak saját vállalkozásukban, ezért minden program jóleső, ami kimozdítja őket a hétköznapi tevékenységek sorából. Emese a kezdetektől kilátogat a rendezvényre, így a kézművesek jó részét már ismerősként köszönti. Mindig is közel állt szívéhez a folklór, kedveli a kézzel készített tárgyakat. Nem is tartottam fel őket tovább, hogy az óvónő végzettségű Emese végigpásztázhassa, milyen újdonságokkal érkeztek idén az alkotók, de megsúgtam neki, hogy a sor végén mesés ékszerek várják.

A gyermekek játszórészénél értem el Sós Csabát, aki két éve szervezi az eseményt. Tőle tudom, hogy a csaknem negyven kézműves kiállítón túl, idén nyolc gasztronómiai, valamint természetes kozmetikai, gyógyászati termékeket bemutató standdal igyekeztek a közönség kedvére tenni. A másik újítás, hogy a lehető legcsaládbarátabbá próbálták varázsolni a rendezvényt, ezért különböző fajátékokat, hintát, csörömpöldefalat és arckivágásos fényképfigurákat is kiállítottak a fürdő bejáratához. A felújítás miatt most el kellett távolodni kissé a Harangháztól. A színvonalas termékeket kínáló kézműves utca és az igényes népzenei, valamint néptáncos produkciók tekintetében azonban követi elődei nyomát a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője.

A háromnapos programsoron a két színpadon fellépett számos néptánccsoport és zenélt többek között, a Kerekes Band, valamint a Csík Zenekar. Utóbbin a szabadtéri színpad oldalainál is embersereg állt, s énekelte a népzeneire hangolt LGT-dalt: Ugye, mi jó barátok vagyunk?

HaBe