Tartsák be az időpontot! A polgármesteri hivatal kéri a lakosokat, tartsák be a javasolt kihelyezési időpontot, vagyis legkorábban a meghirdetett lomtalanítási napot megelőző estén 18 órától, vagy aznap hajnalban (reggel 6 óráig) helyezzék ki a szükségtelenné vált holmikat! Amennyiben a lakosok a lomtalanítás során a rend megzavarására vagy a közösségi együttélés szabályainak megsértésére irányuló magatartást tapasztalnak környezetükben, állampolgári bejelentést tehetnek az ismert segélyhívó telefonszámokon, illetve értesíthetik a Debreceni Közterület Felügyeletet is – hangsúlyozza közlésében.