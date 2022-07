Többször a homok fogságába estek, de végül csak sikerült megsegíteni azt az idős tanyasi nőt, akinek kiszáradt a kútja, emiatt elfogyott a vize – számolt be a sikerről a Létavértesi Polgárőr Egyesület. Mint írták, július 22-én kérték a segítségüket: az asszony maga sem jutott vízhez, ráadásul három tehén mellett további haszonállatokat is tart. A polgárőrök a segélyérésre reagálva 20 liter ivóvízzel indultak meg a tanya felé, ám a szárazság miatt olyan mély volt a homok, hogy háromszor is csak erőgéppel tudták kihúzni az autójukat.

A portához érkezve nyugtázhatták, a bajba került asszony nagyon megörült nekik és persze a víznek. A kút valóban elapadt, ezért a polgárőrök felvették a kapcsolatot a polgármesteri hivatallal (a tanyára a villany sincs bevezetve). Mint írták, a hivatalnál gondoskodtak arról, hogy eljusson egy 1000 literes tartály ivóvízzel a tanyára, így ember és állat is átvészelheti az átmeneti vízhiányt.