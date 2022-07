A kivitelezés július 4-én kora reggel kezdődött, és várhatóan augusztus közepéig tart. A munkák miatt, illetve érdekében lezárják a Bajcsy és a Pásti utcák kereszteződését, a Pásti utca kétirányú zsákutca lesz, és ideiglenesen megszűnt a parkolási lehetősége. Az érintett üzletek árufeltöltése a Bika-tömb felől lehetséges 6 és 20 óra között. A lakossági kedvezményes bérletesek a munkák idején és a beruházást követően parkolhatnak a Hatvan utcának a Tisza István és Kossuth tér közötti szakaszán, a Bajcsyn a Tisza és Nyugati utcák között, valamint az Aranybika-tömbbelsőben is.

Forrás: Molnár Péter

Orosz Ibolya Aurélia önkormányzati képviselőtől korábban azt is megtudtuk, hogy az önkormányzati saját forrásból, 130 millió forintért megvalósítandó munkák eredményeként díszburkolat és növényágyások is fogadják az új környezet látogatóit. A területre már csak azok a lakók és áruszállítók hajthatnak be majd, akik ehhez engedéllyel rendelkeznek.

HBN