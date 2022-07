Mándy Zsuzsanna, az intézmény Tudományos Igazgatóságának munkatársa elmondta: a legtöbben a bőrgyógyászati szűréseken vettek részt, de hatalmas sikert aratott a Műszaki Kar robotkutyája és a humanoid robotokkal is egyre többen próbáltak „kapcsolatba lépni”. – Rengetegen követték a Halott Pénz zenekar énekese, Járai Márk szólókoncertjét, és sokan vettek részt az Irie Maffia tagjával, Kéri Andrással folytatott pódiumbeszélgetésen is. Szintén nagy tömeget mozgatott meg csütörtök este a Pont Ott Parti, ahol kiderült, kiket vettek fel a Debreceni Egyetemre. Akik bejutottak, örömmámorban úsztak és koronát kaptak a fejükre – részletezte. Mándy Zsuzsanna kiemelte az ultrahangos diagnosztikai vizsgálatok hasznosságát, többekről itt derült ki, hogy orvosi beavatkozásra van szükségük, például epeköveket is kimutattak.

Ugyancsak népszerű volt az egyetemi sportegyesület, a DEAC standja, ahol az autósportok iránt érdeklődők akár egy versenyautón is kereket cserélhettek.