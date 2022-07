Az oktatási intézmény rektora ekkor adta át a diplomákat, okleveleket is a végzős hallgatóknak.

Az istentiszteleten elmondott igehirdetésében Püski Lajos lelkészi főjegyző hangsúlyozta: a most végzett hallgatók hivatása nagyon szép és olykor nehéz is, azonban az Úr ott jár a gyülekezetek között. Fontos, hogy a közösség és annak vezetője, illetve lelki pásztora, a hitoktató, a tanító stb. ne a világhoz igazodjon, ne csupán kielégíteni akarja a hol ilyen, hol olyan igényeket, hanem az Úr szavára figyeljen. Legyen bátorítás a számukra is, hogy az Úr a kezében akar tartani minket, s a vele való kapcsolatunk erősítse meg a mi kapcsolatainkat is – húzta alá Püski Lajos, rámutatva arra is, hogy mint értékes kincsre, úgy kell tekinteni a gyülekezetre és az egyházra.

Forrás: Czinege Melinda

Baráth Béla Levente, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora a tanévzáró beszédében felidézte egyebek mellett a Covid-járvány miatti nehézségeket, és kitért arra is, hogy az orosz–ukrán háború szintén cselekvésre, segélyakciókra is késztette az intézményt az érintettek tanulmányainak stabilitása és a menekültek segítése érdekében. A rektor beszámolt az intézmény berkeiben megvalósított eszköz- és bérfejlesztés, valamint a tanulmányi, oktatási sikerek részleteiről is, ugyanakkor ismertette a most végzők összetételét is. Eszerint ebben a tanévben összesen 560 hallgató iratkozott be az egyetemre, és ez 30-cal több, mint az előző tanév létszáma. Közülük hitéleti képzésben 134 hallgató, tanítói szakon 228 hallgató, míg a kiegészítő műveltség területi képzésben hat személy vett részt. A felnőttképzési központ képzésein 169 hallgató, a doktori iskolában pedig 25 hallgató folytatott tanulmányokat. A tanév végén sikeres záróvizsgát tett, és oklevelet kapott hitéleti szakon 31 személy, tanító szakon 61, a felnőttképzési szakirányú továbbképzésein 74.

Az ünnepségen fogadalmat tettek az exmisszus-gyakornoki szolgálatra bocsájtott fiatalok, majd a végzettek nevében Kotán Beatrix búcsúzott a hittudományi egyetemtől. Mint fogalmazott, a becsukódó ajtótól nem kell megijedni, hiszen meg kell látni benne a lehetőségeket. A diplomákat Baráth Béla rektor adta át az érintetteknek.

