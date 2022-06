Mint elmondta, az utóbbi időszakban naponta kap jelzést arról, hogy esténként futók vagy sétálók vaddisznókkal találkoznak. Hangsúlyozta, ebben az időszakban vannak kicsinyeik, ezért a kocákat különösen el kellene kerülni.

– Futó, erdőben sétáló emberek és saját tapasztalataim alapján is úgy érzékelem, hogy a belterületi erdőszakaszban nagyon megnőtt a vaddisznóval való találkozások száma. A külterületeken, vagyis a vadászható erdőrészeken komoly állománygyérítés zajlik a sertéspestis járvány megfékezése érdekében, ezért elképzelhetőnek tartom, hogy az ottani területekről húzódnak be ide az állatok és találnak maguknak menedéket. Ez azért nagyon veszélyes, mert ez a Nagyerdő rész a város egyik legkedveltebb és leglátogatottabb helye; az a célom, hogy felhívjam a figyelmét az itt sportolóknak, időseknek, gyerekkel, kutyával erre sétálóknak – mondta el Illés-Rácz Mariann.

Arról is beszélt, hogy kezdeményezni fog egy párbeszédet a probléma megoldására az összes érintett szereplő, köztük erdészet, jegyző, stb. között. Megjegyezte, belterületen nem lehet vadászni, kilövésre engedélyt csak a rendőrség adhat, de talán nem is ez a legjobb megoldás, egyéb módszereken (vadriasztó eszközök, kerítés, stb) is el kell gondolkodni. Addig is sürgetőnek tartja figyelmeztető táblák elhelyezését az erdőbe vezető utakon.

– A végcél az, hogy az állatok élhessenek a természetes élőhelyükön biztonságban, és ne veszélyeztessék az embereket sem. Nem hallottam még balesetről, de olykor csak a véletlenen múlt, hogy nem lett baj, épp ezt a bajt szeretnénk megelőzni – hangsúlyozta. Hozzátette, jön a rendezvények időszaka, amikor tele lesz az erdő emberekkel, és a sötétben sokan tartanak majd hazafele, a kivilágítatlan szakaszokon is. A legtöbb észlelés a stadion körül, valamint a Nagyerdei körúton történt lényegében a körforgalomtól a Hadházi útig, továbbá a Kartács utca környékén rendszeres a vaddisznók jelenléte.

SzT