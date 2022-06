Valahol a nemzet bölcsője ez a hely, ezért is volt itt az ideje, hogy a magyarság számára ezen megkülönböztetett helyen legyen egy mementó, amely emlékeztet bennünket arra, hogy 102 éve megpróbálták Magyarországot szétszabdalni – ezzel a gondolattal vette kezdetét a szombat délutáni megemlékezés Hortobágyon, ahol Trianon-emlékművet avattak a Nemzeti Összetartozás Napján.

Jakab Ádám, Hortobágy polgármestere

Forrás: Tóth Imre

Jakab Ádám polgármester köszöntésképpen egy verssel készült a megjelenteknek, Wass Albert Üzenet haza című költeményét szavalta el. Majd a helyi rock együttes, a Chrome RT. adta elő dalát, melynek szövege látható az újonnan állított trianoni emlékművön. Az impozáns alkotást a Hortobágyi Természetbarát és Kulturális Szabadidős Egyesület álmodta meg, és támogatók segítségével váltotta valóra. Immár ehhez a több méter magas szoborhoz helyezhették el az emlékezés koszorút a megjelentek az ünnepi gondolatok után.

Bodó Sándor országgyűlési képviselő (balról) és Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

Forrás: Tóth Imre

Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, ha végigtekintjük a történelmet, akkor azt mondhatjuk, hogy birodalmak születtek és elbuktak. – A mi 1100 éves múltunk azt mutatja, hogy mi itt vagyunk, ide születtünk, és úgy gondoljuk, ez a jövőnk is. Én is egy emléket hoztam, egy Bocskai-kori szablyát Hortobágy Község Önkormányzatának. Ha egy kicsit visszamegyünk az akkori történelmi időszakba, akkor azt mondhatjuk, a 16-17. században Anglia, Franciaország, Portugália, Spanyolország, Hollandia azzal volt elfoglalva, hogy gyarmatbirodalmat építsen, és gyakorlatilag lerabolták a fél világot, nekünk pedig jött 1526-ban Mohács. Nem estünk kétségbe, hiszen Bocskai István és az ő hajdúi elérték azt, hogy egy 15 éves háborút békével zárjunk le. Ennek az egyik jelképe lehet ez a Bocskai-kori szablya – mondta az elnök. A június 4-i emléknapot az egyik legnemesebb ünnepnapnak nevezte a magyarság életében. Úgy véli, most is van párhuzam a történelem és a jelen között. – Az I. világháborút a magyar politika nem akarta, mégis mi lettünk ennek a legnagyobb vesztesei, mi, akik már akkor is megpróbáltunk kimaradni a háborúból. Most az orosz–ukrán háború kapcsán is mondhatjuk, hogy mindig kellenek olyan felelős vezetők, aki megakadályozzák azt, hogy belesodródjunk egy háborúba – hangsúlyozta Pajna Zoltán.