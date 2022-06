Egyetlen magyar nemzet

A nagypéntekre utalván a feltámadás örömét is elénk tárta Koncz Hunor János: – A 102 megpróbáltatásokkal teli esztendő után magyar közösségeink a szülőföldjükön élnek, terveznek, építkeznek, teremtenek jövőt az utánuk következő nemzedéknek Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Horvátországban, Délvidéken, az Őrségben vagy éppen Muraközben. Ez csakis azért van így, mert van hitünk, kitartott a reményünk, és meg akartunk maradni. Trianon megtanított minket, hogy akkor is boldogulni tudjunk, ha magunkra maradtunk és akkor is talpra tudjunk állni, ha csak magunkra számíthatunk. Bár a békediktátum rendelkezéseit nem írhatja felül semmi, a kiterjesztett magyar állampolgárság mégis nagymértékben hozzájárul annak a tudatnak a megerősítéséhez, amely egyetlen magyar nemzetet feltételez és az országhatárokat egyszerű, csupán fizikai határoknak látja. Ma már közjogi értelemben is egy nemzet vagyunk – zárta.

Mária Duszová

Forrás: Czinege Melinda

Őrzik és éltetik

A felvidéki testvértelepülés, Deresk első embere, Mária Duszová ünnepi beszédét hasonló érzések ihlethették. Szólt a történelmi esemény tragikus következményeiről, a magyar kormány támogatásáról, az elszakított területeken élők anyaországhoz tartozásáról. Hangsúlyozta: bárhogy is akarták, öntudatunkat, méltóságunkat nem tudták földbe döngölni. A magyarság 102 éve emlékezik, őrzi és büszkén vállalja múltját, hagyományait. Az esemény emelkedettségét fokozta Erdős Fruzsina Éneke és Tóth Zsolt gitárjátéka. Az ünnepély a Kárpát-medencei kulturális szervezetek tagjainak viseletbemutatójával, kézműves foglalkozásokkal, a Szeredás Népzenei Együttes és a Sárándi Dalárda műsorával folytatódott, majd tűzgyújtással, tűztánccal zárul.

HaBe