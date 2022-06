Idén harmadik alkalommal rendezte meg országos színházi alkotótáborát a konyári művelődési ház és a Kelet-Nyugati Alkotóműhely, amelynek záróelőadását szombat este.

– Ez egy tíznapos bentlakásos tábor, amelyre az ország több pontjáról – még Győrből is –, valamint a határon túlról is érkeztek résztvevők. A darab és annak szövegkönyve itt a helyszínen készült el – avatott be Lénárt Attila szervező, a művelődési ház igazgatója. Szombat este William Shakespeare: Szentivánéji álom darabját adják elő az alkotók.

