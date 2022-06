Kívül-belül, esztétikailag és felszereltségében, egyszóval teljesen megújult a Szabó Kálmán utcai Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI. A csaknem öt évig tartó beruházás eredményeként az épületet kedd reggel adták át.

Az iskola nagy és kis épületei korszerűsödtek, az infrastrukturális fejlesztés 16 hónapig tartott. Ezt Pappné Gyulai Katalin, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója mondta el a nyitóünnepségen. Beszélt arról is, hogy a munkálatok részeként nyílászárócsere, festés, hideg- és melegburkolás is történt. Hatvannyolc számítógép, interaktív táblák, új táncművészeti terem és tornaszoba is várja ezentúl a diákokat, akik az elmúlt másfél évet a József Attila-iskola padjaiban töltötték. Hangsúlyozta: az iskola népszerűségét bizonyítja a most lezárt, 2017-ben elindult fejlesztési program, mivel a tankerület kiemelten foglalkozik azokkal a tagintézményekkel, melyek népszerűek a debreceniek körében, akárcsak a nemrég megújult Lilla Téri Általános Iskola.

Barcsa Lajos alpolgármester hangsúlyozta, hogy Debrecen iskolaváros mivolta nemcsak a múltra, hanem a jelenre és a jövőre is egyaránt vonatkozik. – A városban az oktatás meghatározó szereplőinek közös célja van; az oktatás és a tanulás feltételeinek minél magasabb minősége. Kitért a Szabó Kálmán utca és a déli városrész, ezen belül a Déli Ipari Park fejlesztésére is, majd felhívta a figyelmet az infrastruktúra fejlesztésére ezen a területen.

A Petőfi-iskola fejlesztése ősztől 610 iskolás mindennapjait határozza meg

– mutatott rá végül.

Komáromi Julianna intézményvezető felidézte, hogy az iskola 1949-ben mindössze nyolc osztályteremmel indult, majd 1982-ben bővült panelépületével és 1996-ban étkezőhelyiséggel. – Az 50 millió forintos eszközbeszerzésnek köszönhetően hagyományainkat megőrizve most valami újat is alkothatunk, és nincs más dolgunk, csak szeretettel és tisztelettel vigyázni mindarra, amit ez a megújult iskola képvisel – fogalmazott.

A beruházás 1,2 milliárd forintos uniós, állami és tankerületi forrásból valósult meg, melynek részeként megújítottak 24 tantermet, és építettek hat újat, kialakítottak művészeti termet, valamint az egész épületet akadálymentesítették.

SZD