Ahol nem születnek gyerekek, annak a településnek nincs jövője – vallják ezt Hajdúnánáson is, ahol a családtámogatások széles tárházával igyekeznek segíteni a helyi fiatalok család­alapítását. Egy régi, népi hagyományt felélesztve pedig egy-egy babafával is köszöntik az újszülötteket a Hősök ligetében.

– Még 2015-ben döntött úgy a város, hogy több családtámogatási formát is elindít. A vidéki településeken szokás volt régen, hogy a szülők vagy nagyszülők egy facsemetét ültettek az újszülöttnek. Ezt a hagyományt felélesztve, felújítva vezettük be a pénzbeli támogatások mellett az újszülöttek fája programunkat – mondta megkeresésünkre Nagyné Legény Ildikó alpolgármester. Minden évben egy-egy facsemetét ültetnek el az előző évben a városban született gyermekek szüleivel közösen a Hősök ligetében. A fákra egy-egy kék vagy rózsaszín szalag is kerül. Míg 2009 és 2010 között alig 130 újszülöttet köszönthetett a város, az elmúlt években ez a szám átlagosan 180 körül volt. Tavalyelőtt 190, tavaly pedig 163 gyermek született Hajdúnánáson.

Népszerűek a fecskelakások

– Az élet minden területén igyekszünk támogatni a helyi családokat vagy család­alapítás előtt állókat. Ehhez nagyon jó alapot adnak a mostani kormányzat családtámogatási intézkedései, de az önkormányzatunk is vezetett be egyéb kapcsolódó kedvezményeket, juttatásokat – emelte ki az alpolgármester.

Az egyik legnépszerűbb a fecskelakásprogram, amely – bizonyos feltételek mellett – kedvezményes lakhatást biztosít fiatal házaspárok, élettársak számára, s ezáltal nagyobb lehetőségük van anyagilag felkészülni saját ingatlan vásárlására, gyermekvállalásra. Jelenleg 55 ilyen ingatlan áll rendelkezésre, amelyekre folyamatos a túljelentkezés.

Babacsomagot is kapnak

A lakhatás mellett az első lakáshoz jutást is támogatja az önkormányzat: félmillió forintot igényelhetnek az arra jogosultak, illetve kedvezményes telkeket is kínálnak nekik.

– A kedvezményes közművesített telkek annyira még nincsenek a köztudatban, de minden más bevezetett támogatásunk rendkívül népszerű lett az elmúlt évek alatt. Ezekkel a lehetőségekkel szinte mindenki él. A védőnőkön, gyermekorvosokon keresztül igyekszünk eljuttatni mindenkihez az információkat ezekről a lehetőségekről – mondta Nagyné Legény Ildikó. További támogatási forma még, hogy minden újszülött után jár egy 30 ezer forint értékű Bocskai-korona, valamint hasznos babaápolási szereket és eszközöket tartalmazó babacsomag is.

BS