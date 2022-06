Június 27-én megjelent az eljárást megindító felhívás a Közbeszerzési Értesítőben, aminek adatai szerint fedett-nyitott piacteret építtetne a nyírmártonfalvai önkormányzat a Jókai utcán. Az 57 négyzetméteres eladótérhez egy csaknem kétszer ekkora kiszolgáló épületszárny is kapcsolódik majd, ahol a szükséges szociális helyiségek, irodák (piaci rendészet, gombavizsgáló), tárolók és hulladéktároló kap helyet. A fejlesztés része egy parkoló megépítése is, ahol 6 autó tud majd várakozni és kialakítanak 10 kerékpártárolót is. A nyertes ajánlattevőnek öt hónap áll majd rendelkezésére a munkálatok elvégzéséhez.

A település vezetése július 12-ig várjak a pályázatokat.

CH