Nincs elég pénz, így hiába érkezett két ajánlat is, egyelőre nem kezdődik el a biharkeresztesi Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bővítése és felújítása.

A június 14-i Közbeszerzési Értesítőből kiderül: a Biharkeresztesi Református Egyházközség tavaly decemberben és idén januárban a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság részére, majd februárban a Pénzügyminisztériumnak nyújtott be kérelmet 600 millió forint egyedi támogatási összegre vonatkozóan, de a kormányzat mindhárom igényt elutasította.

A tervek szerint a Damjanich utca 21. szám alatti, 652 négyzetméter hasznos alapterületű intézmény egy új, háromszintes résszel bővülne (az emeleti szint megvalósítása nem része jelen közbeszerzési eljárásnak), amiben egy lift is helyet kapna. A két épület szintjeit a terepváltozás miatt nem lehetne síkra hozna, ezért a földszinten való átközlekedés után a lépcső mellett lift is biztosítaná az akadálymentes közlekedést. A földszinti középfolyosón kapna helyet a tantestületi szoba, a tanári öltöző, a teakonyha és a tanári pihenő is, valamint két tanterem a hozzá tartozó szertárral, gépészeti helyiségekkel és mellékhelyiségekkel. A pinceszinten lenne négy tanterem, 2 csoportszoba, portahelyiség és mosdók. A beruházás részeként napelemes rendszert helyeznének el.

