Az Innovációs Központ udvarán egy dinamikus bemutatót is láthattunk, ahol egy nyolckerekű, sofőr nélküli jármű segítette a katonákat többek között a sebesültszállításban. – Ez egy olyan professzionális jármű, amely több célt is szolgálhat. Teljesen autonóm módon képes követni a katonát, képes visszatérni ugyanazon az útvonalon, ezáltal utánpótlást vinni, sebesültet szállítani. Ez egy egészen komplex fejlesztésnek a kezdete – mutatott rá Szőnyegi János, hangsúlyozva, a képességet úgy kell fejleszteni, hogy egyfajta rugalmasságot adjon annak a parancsnoknak, aki a műveletben részt vesz. – Együttműködünk a debreceni, a győri, pécsi, a szegedi egyetemmel, mindegyik egyetemnek vannak olyan kutatásai, amelyek egy adott úton képesek olyan eredményt hozni nekünk, amelyet majd be lehet építeni – tudatta. Arra már Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka is kitért a kedd délelőtti sajtótájékoztatón, hogy szeretnék ösztönözni a fiatalokat, hogy a jövőben még több, a haditechnikában is használható új ötlettel, innovatív megoldással jelentkezzenek, pályázzanak.

