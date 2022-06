Nyílt napot tartottak kedden a Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthonában (RIO), az intézmény működésének 20. évfordulója alkalmából. Az egész napos rendezvény részeként gazdag programok segítségével ismerkedhettek meg a RIO két évtizedes múltjával és aktuális, mindennapi életével az idelátogatók. Egyebek mellett fotókiállítás és vetített képes bemutató keretében bepillantást nyerhettek az intézmény két évtizedes életébe. Ezen túlmenően terápiás kutyás bemutató, munkatársak fellépései, citeraegyüttes műsora, lufi felengedés, tombolasorsolás és bohócműsor is színesítette a napot.

Defibrillátort vásárolnak

Délben Maczik Erika polgármester köszöntötte az ünneplőket, s elmondta, hogy anno hiánypótló szolgáltatásként jött létre a Református Idősek Otthona, a településen azóta szinte mindenkinek van róla személyes emléke, így neki is. Kiemelte a városvezetés és a RIO sokéves együttműködését, valamint azt a nemes célt, hogy defibrillátorra szentelik azokat az adományokat, amelyeket a támogatók az évforduló kapcsán felajánlottak; így ez már a hatodik életmentő készülék lesz a településen. Az irgalom és a szerető gondoskodás intézménye ez, ahol példaértékű odafigyelés folyik az elesettekre, támogatásra szorulókra – zárta gondolatait a városvezető.

Van, aki a kezdetektől itt él

Nt. Őz Lajos református esperes, intézményvezető az asztali áldás előtt szintén visszatekintett erre az eseménydús húsz évre. Összesen 243 lakója volt eddig az otthonnak, jelenleg 71 fő él itt, közülük ketten – Varsányi Sándorné Gizike néni, illetve a „nagybetyár”, a közelmúltban Hortobágy Örökös Pásztorának választott Szőnyi Imre – a kezdetek óta. Anno a néhai Arnóth Sándor országgyűlési képviselő segítségével pályáztak az idősotthon megépítésére, amelynek létrejöttében támogatóra találtak az akkori polgármester, Korcsmáros Sándor személyében is.

Bodó Sándor a térség jelenlegi parlamenti képviselője telefon köszöntötte az ünneplőket, hiszen neki is munka van: ülésezik az országgyűlés. „Munkálkodj a város jólétéért, ahol te magad is élsz!” – vallja az intézményvezető, megemlítve, hogy immár az ötödik fejlesztési ütemre készülnek, amelynek a gyógyvíz bevezetése és a férőhelyek bővülése is része. Fejlődésüket jól jelzi az is, hogy 2002-ben 24 munkatárssal indultak, ma összesen 156 alkalmazottjuk van Nádudvaron, valamint a Kabán és Karcagon működő telephelyükön; ellátottak tekintetében pedig a kezdeti 49 fős létszámhoz képest ma már 912 főnek tudnak segítséget nyújtani alapszolgálataik révén is.

Egész nap kézműves kirakodó vásár, hűsítő italok, finom falatok, Hell Tibor révén kosárfonás; Fazekas Lajos, a Népművészet Mestere által pedig agyagozás, kerámia-készítés várta az érdeklődőket.

Marján László