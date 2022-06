Kitágult agyi erekkel ülsz a dugóban, közben pedig azon szentségelsz, hogy hiába a zöldhullám, mégis képtelenség haladni a városban. De vajon ki miatt nyeljük minden nap az ideget? Vegyük sorra:

Miattad, aki megnyugtató harminccal poroszkálsz a belső sávban, nem zavartatva magad, hogy amúgy eszeveszett hatvannal is haladhatnál, de hiába dereng valami a KRESZ-vizsgáról, valamiféle közlekedési dinamikáról, neked ne mondja meg senki, hogy mikor és mennyivel haladj.

Miattad, aki kölyökként a Need for Speeden edződtél, mára pedig összetákoltál egy általad tuningverdának gondolt roncsot, amin nyitott a rendszer és szépen virít a bikás plecsni, de ennyiben ki is merül a versenygép fogalma. Ez persze nem gátolhat meg abban, hogy ne cikázz a sávok között, és ne bújj be mindenki elé, elvégre a követési távolság számodra nem a biztonságot, hanem a lehetőséget jelenti.

Miattad, aki már valaki. Ezt a „valakiságot” pedig jól láthatóvá is teszed a legnagyobb és a leghangosabb vassal a faluban. Feltűnést persze nemcsak azzal lehet kelteni, hogy nyomod, mint a barom, hanem az irányjelzés totális hanyagolásával is, továbbá azzal, hogy indokolatlanul lassan haladsz azért, hogy a Nagytemplomnál is jól hallható legyen az autódból bömbölő mulatós.

Miattad, aki akkora nagy üzletember vagy, hogy állandóan a telefonodat nyomkodod, magasról tojva a körülötted közlekedőkre, akik kétségbeesetten próbálják lekövetni, mégis melyik sávban haladsz, mert a nonstop tapicskolás miatt ez az autód mozgásából nem derül ki.

Miattad, aki bár látod, hogy elfogy a sáv, mégis végigelőzöd a melletted lévő kocsisort, hogy aztán az autód orrát elegánsan betold más elé abban bízva, hogy ezzel megnyílik az út előtted. Aztán ha ez nem jön össze, még neked áll feljebb és joggal üvöltöd, hogy: „Nem látsz, te paraszt?”

Miattad, aki nem tudsz anélkül sávot váltani, hogy előtte ne lassulnál le legalább húszra, de valójában nem is érted, hogy mi ezzel a probléma, hiszen a te sávodban piros a lámpa, így nyugodtan gurulhatsz gyök kettővel, csak éppen abban a sávban, ahonnan kivonszolod magad, mindenki más hatvannal dübörög.

Miattad, aki nem tudja értelmezni a közlekedési jelzéseket. Ott is kanyarodni vagy éppen megfordulni akarsz, ahol amúgy ezt nem lenne szabad. Tudja ezt persze mindenki más is körülötted, így a többség türelemmel kivárja a manővered, de lássuk be, erre hosszútávon nem alapozhatsz.

Miattad, aki ha egy útszélen parkoló fehér Škodát látsz, akkor is beletaposol a fékbe, ha amúgy a megengedettnél lassabban haladsz, veled aztán nem fognak levelezni a kékek.

Kétségtelenül elfogult és általánosító összeállításunk fikciós elemeket tartalmaz, minden hasonlóság a való élettel csupán a véletlen műve.