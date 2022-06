A templomon az első világháború éveiben, a 26 méter magas órapárkányos tornyon 1924-ben Ballay Aladár akkori lelkipásztor kezdeményezésére, a hetvenes években pedig Sípos Károly idejében állagmegőrző felújítást végeztetett a gyülekezet. Három éve új tetőzetet, nyílászárókat, külső vakolatot kapott az ősi templom, és megoldották a bejárat akadálymentesítését is. A felújítást Dancsházi Ildikó akkori lelkipásztor és a presbitérium kezdeményezte, és ebben az évben a jelenlegi lelkipásztor, Papp Tibor fejezte be.

Isten bárhol cselekedhet nagyot

Pünkösd hétfőjén a templom belső felújításának elkészültét ünnepélyes hálaadó istentiszteleten és az egyházmegye pünkösdi találkozóján köszönte meg a község.

– Örülünk, hogy a templom megújult, külsőleg és belsőleg is lehet látni, az ember gyönyörködhet benne. Rácsodálkozhatunk Isten végtelen jóságára. Isten bárhol cselekedhet nagyot, példázza ez a megújult templom, melynek belső felújítására tizenötmilliós pályázati forrás adott lehetőséget. E példa is mutatja, nem a település létszáma Istennél a meghatározó, kis létszámú település is válhat naggyá. A szívünkben élő Krisztus iránti szeretet a lényeg. Krisztus erre hív fel bennünket pünkösd ünnepén: a Szentlélek segítségével minél többen gyűlünk, annál jobban erősödik a közösség. A hétköznapokon is a gyülekezetek közösségében, szeretettel a szívünkben, legyünk egymással – kérte Tóth Tibor esperes. A templomi hálaadó istentiszteleten a bihari településekről érkezettek köszöntötték az ünneplő gyülekezetet, a megújult templomot lelkipásztoraik áldásával. A köszöntéseket követően a községi rendezvénytéren folytatódott az első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal megszervezett pünkösdi találkozó. Itt az Őrálló dicsőítő zenekar adott koncertet, majd a hívek szeretetvendégségével zárult a pünkösd második napi találkozó.

Péter Imre