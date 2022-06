A 95 éves jubileumra emlékezve egy kiállítást rendezett be az önkormányzat és a helyi múzeum közvetlenül az uszoda mellett, a Bihar Termálliget Strand és Termálfürdőben.

– A leventemedence megnyitása történelmünk egy olyan időszakában történt, amely alapvetően határozta meg nemcsak városunk, de egész Magyarország életét – mondta Muraközi István polgármester a keddi kiállításmegnyitón. Mint felidézte, az akkori országvezetés Berettyóújfalut jelölte meg Csonka-Bihar vármegye megyeszékhelyéül, melynek következtében az alig néhány ezer lakosú nagyközséget fel kellett fejleszteni pozíciójának méltó szintre. – Jó néhány emblematikus épületünk épült akkor: ilyen a leventeház, a kórház és a vármegyeháza is. Ez a medence is immár 95 éve szolgálja a fürdőzőket, helyiek generáció nőttek fel itt. Kívánom, hogy még nagyon sokáig hasznos része legyen a fiatalok egészséges életmódra nevelésében – fogalmazott a városvezető.

Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere

Turisztikai város

A megnyitót követően a település turisztikai céljairól, lehetőségeiről érdeklődtünk Muraközi Istvánnál. Mint fogalmazott, a város legfontosabb turisztikai központja a termálfürdő, amelynek a több száz méterről feljövő gyógyvíz az alapja. Ennek érdekében egyik fontos feladat a gyógyászat fejlesztése és a szolgáltatásoknak a kórház szakmai tapasztalatára, tudására épülő kialakítása.

– Mivel a településünk régóta két országos főút, illetve két autópálya találkozásánál helyezkedik el, így ennek lehetőségével élve jelentős turisztikai célponttá válhatunk. Számos olyan ikonikus épületünk van, amelyet szívesen ajánlunk az ide érkezők figyelmébe. Az egyik legrégebbi ezek közül az egykori herpályi monostortemplom fennálló maradéka, a csonkatorony, amelynek fejújítása jelenleg is folyamatban van – emelte ki a városvezető. Hozzátette, a torony környezetének a felújítására is nyújtottak be pályázatot. A tervek szerint a szomszédban lévő Fehér templom feltárásával egy látógatóközpontot alakítanának ki. Mindezek mellett jelentős lehet még többek között a Bihari Múzeum épületének vagy a zsinagógának a felújítása is.

A kerékpáros turizmusban is lát lehetőségeket a városvezetés. Mint azt a polgármester kifejtette, egy korábbi pályázatnak köszönhetően kerékpárral eljuthatunk Berettyóújfaluból egészen Nagyváradig, illetve Debrecen irányában Sárándig.

– A városon belül több mint 12 kilométernyit, azon kívül a környéket bejárva pedig több mint 100 kilométernyi utat tehetünk meg. Ezáltal például a gyógyászat miatt idelátogató turistáknak olyan programokat is tudunk szervezni, melynek során kerékpárral fedezhetik fel a várost, illetve a környező települések látványosságait akár Bakonszegen, Zsákán vagy Nagykerekiben – hangsúlyozta.

Gyógyászat

A strandot üzemeltető Herpály Team Kft. ügyvezetője, Zámbori Péter kérdésünkre elmondta: az elmúlt két év pandémiás időszaka után újra teljes kapacitással tudták megkezdeni a szezont április 14-én, melyet megelőzően elvégezték a szükséges karbantartásokat.

Zámbori Péter

– Jelenleg 6 medencével üzemelünk, amelyek a külső, nyitott részén találhatóak a fürdőnek. A fedett rész fejlesztés alatt áll, ahol 5 medencét, valamint a gyógyászatunkat alakítjuk ki – ismertette. Céljuk a gyógyfürdővé válás, mely minősítésnek feltétele a gyógyászat kialakítása. A beruházásra 2 és fél milliárd forintot fordítanak a Kisfaludy Program támogatásából.

