Hálaadó szentmiséjét tartja pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából Orosz Lőrinc nyugalmazott plébános június 18-án, szombaton este 6 órától a Szent Anna-székesegyházban.

Gyulay Endre főpásztor 31 évvel ezelőtt orgonaépítés céljából helyezte Debrecenbe Lőrinc atyát. Amikor II. János Pál pápa 1993-ban megalapította a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegyét, annak székesegyházává nyilvánította a Szent Anna-templomot, így lett Orosz Lőrinc a székesegyház plébánosa. Itteni szolgálata idején nemcsak egyházi ingatlanok felújítása és hasznosítása, hanem több templomépítés is köthető a nevéhez, és napjainkig Debrecen legnépszerűbb gyóntatópapja – írtuk róla a Naplóban bő egy esztendeje megjelent interjú összefoglalójában.

Munkásságában, mint felidézte, az is nagymértékben segítette, hogy 1966-ban általános agrármérnökként végzett, építészetet is tanult, s ez egyfajta rálátást adott neki a világ dolgaira. Két év alatt, 14 millió forintot összegyűjtve felépítette az orgonát. A Simonyi úton kollégiumot hozott létre az egyetemistáknak, visszaszerezte az egyháznak az ingatlant a Varga utcában, valamint a Tócósi Egyházközség épületét. Megépíttette a mikepércsi és az ebesi templomot, rendbe tetette a Vágóhíd utcai temetőkápolnát, és segédkezett abban is, hogy összegyűljön a pénz a hortobágyi templom megépítéséhez, mely több mint százmillió forintba került.

