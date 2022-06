Mint arról portálunkon is olvashattak, Családbarát Kórházi Innovációs díjat kapott a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika, illetve családbarát intézkedéseiért elismerésben részesült a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika is. A Magyar Kórházszövetség és a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom díjait a szövetség siófoki kongresszusán adták át.

- A nemrég befejeződött beruházásnak köszönhetően a koraszülött intenzív osztályon javultak a családbarát újszölöttellátás feltételei. A fejlesztés keretében többek között családi kórtermeket, anyai pihenőt, konyhát alakítottunk ki. Fontos kiemelni a Gyermekrehabilitációs, Gyermeklélektani és Pszichoszomatikus Osztály létrehozását is, az új részleggel tevékenységünk komplex családi rehabilitációs ellátással bővült. Emellett a családbarát ellátást erősíti, hogy a klinikán idén adtuk át Magyarország első Ronald McDonald Családközpontját, amely a kórházi kezelés alatt álló gyermekeknek és családjuknak biztosít pihentető környezetet – mondta az egyetemi portálnak az elismeréssel kapcsolatban a Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója.

Szabó Tamás hozzátette: a klinika Intenzív Osztálya az Otthoni Lélegeztetési Program keretében családbarát feladatként megvalósította a krónikus légzési elégtelenségben szenvedő gyermekek otthoni ápolását. A Gyermekgyógyászati Klinika nyári táborokat és gyermeknapi programokat is szervez a betegeinek és szüleiknek. A járvány alatt is számos, a családokat segítő változást vezettek be, például egyéni és csoportos pszichoterápiát, fejlesztő foglalkozásokat biztosítottak online formában.

A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Családbarát Kórházi Innovációk kiírásra benyújtott pályázatát gratuláló oklevéllel díjazták a családközpontú császármetszés bevezetéséért.

- Klinikánk elkötelezett a családbarát szülészeti elvek mellett és ennek biztosítása érdekében célul tűztük ki, hogy a családközpontú császármetszést a mindennapi gyakorlat szerves részévé tegyük. A beavatkozás során biztosítjuk, hogy a császármetszés ellenére az édesanya és az édesapa is szemmel követhesse a magzat trauma nélküli megszületését, a születés után biztosítjuk a korai bőrkontaktus lehetőségét és nyugodt körülményeket a család számára az „arany óra” időtartamára is.

Mindez bizonyítottan hozzájárul a szorosabb kötődés kialakulásához, és számos olyan élettani változást is elősegítenek, mely kiemelten fontos a gyermekágyas időszak szempontjából

– hangsúlyozta Krasznai Zoárd, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója.