Több mint tízmillió forint haszonnal zárta az elmúlt esztendőt a létavértesi egészségcentrum, 2021 üzleti szempontból kimagaslóan jó év volt – erről Simonné Varga Csilla, a LÉT.A.MED Nonprofit Zrt. vezérigazgatója számolt be a képviselő-testület legutóbbi ülésén.

A vezérigazgató kiemelte, hogy már folyamatban van egy CT beszerzése. Mint mondta, nagy öröm számukra, hogy öt év tartaléklistás várakozás után végre nyertes pályázat segíti az elképzelésük megvalósítását. Ugyanakkor türelmet is kért, hiszen kifejtette, hogy a berendezés üzembe helyezése időt igényel, így az elképzelések szerint legalább egy évbe telik, mire a vizsgálatokig is eljuthatnak.

Az új, legmodernebb, 64 szeletes CT normál esetben egy nap alatt mintegy 20 beteg ellátását tenné lehetővé. A berendezés a jelenlegi sebészet helyén kapna helyet, ez a megoldás tűnik a legköltséghatékonyabbnak. Amennyiben így lesz, a sebészet a laborral szemben működne tovább. – Igyekszünk finanszírozást igényelni a CT-re, ezt saját kapacitáson belül szeretnénk megvalósítani – jegyezte meg Simonné Varga Csilla.

Elveszik a lehetőséget

A testületi ülésen képviselői felvetésre szó esett arról is, hogy ismét probléma ütötte fel a fejét a szakrendelések várólistája körül, ugyanis nem egy esetben előfordul, hogy egy beteg több időpontot foglal le előre saját részre, majd az előjegyzett időpontok közül csak az egyiken jelenik meg. Ezzel olyan páciensektől veszi el a lehetőséget, akiknek valóban szükségük lenne az ellátásra. A vezérigazgató megjegyezte, hogy korábban is volt már ilyen jellegű probléma, akkor felvetették, hogy azok, akik nem jelennek meg a foglalt időpontban, fizessenek helyfoglalási díjat, de ez óriási felháborodást keltett a lakosságban. A vezérigazgató kitért arra is, hogy a sürgős eseteket háziorvos kérésére előreveszik a várólistán, de egyébként jellemzően maximum három hétre adnak előjegyzést.

Az intézet a CT nyertes pályázatán kívül energetikai fejlesztéssel is tervez a jövőben: napelemes rendszer kiépítése a cél.

Az ülésen elfogadták az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót is, amelyből egyértelműen látszik: a gyereklétszám csökken a városban.

Vészjósló adat emellett az is, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya folyamatosan nő. Elhangzott: az önkormányzat az előző évhez képest tavaly mintegy kilencmillió forinttal költött többet a gyermek­étkeztetésre, illetve annak szünidei formájára. Ugyanakkor szomorú tényként állapították meg a képviselők, hogy a jó szándéknak ez esetben nincs becsülete, hiszen sokszor ahelyett, hogy elfogyasztanák, a gyerekek eldobják az ingyen kapott ételt.

Az ülésen elfogadták a Létavértesi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót is.

Polgármesteri jelentés kapcsán az elmúlt időszak történéseiről is számot vetett a képviselő-testület. Egyebek mellett az uszodáról is osztottak meg hírt: a szülői látogatás korlátozása megszűnt, és sikerült megjavítani a vízforgatót, így a gyerekek oktatása folytatódhat a kismedencében.

BBI