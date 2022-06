Mosolyogva gondolok vissza, mennyi izgalommal járt, amikor az óvodai csoporttársaimmal, iskolai osztálytársaimmal, vagy épp a néptánccsoportunkkal indultunk útnak (legtöbbször busszal), hogy közösen utazva jussunk el olyan helyekre, ahol korábban esetleg még nem jártunk. Már maga az utazás is élmény volt: alkudozások, vitatkozások a hátsó ülésekért vagy az ablak melletti helyekért. Nem volt soha annyi szék egymás mellett, mint amennyien egy helyre szerettünk volna leülni. Ülni? Hosszabb ideig nem tudtunk egy helyben maradni, valamilyen indokkal mindig kerestük egymás társaságát. Felfedeztük, feltérképeztük, ki utazik velünk, hol ül, és azt is megbeszéltük, hogy milyen csoportba verődve haladunk tovább, miután leszálltunk a buszról. Már akkor kerestük egymást, és ugyanez volt visszafelé is. – Nézze meg mindenki, hogy megvan-e a társa! – hangzott tanárunktól hazainduláskor az utasítás, amely legtöbbször csupán formaság volt, hiszen figyeltünk egymásra…

Bekecs Sándor