A csütörtöki közgyűlés elfogadta azt is, hogy a Levendula Óvodát augusztus 1-től Lukácsné Széles Anita, az intézmény jelenlegi vezetőhelyettese vezesse. Megszavazták, hogy a több mint 10 éves kiemelkedő intézményvezetői tevékenysége elismeréseként augusztus 1. napjával a közgyűlés adományozzon címzetes igazgatói címet Törő Béláné eddigi óvodavezetőnek. Szintén jóváhagyták, hogy a Gönczy Pál Utcai Óvoda vezetője Stefániné Máté Zsófia Irén legyen. Mindezeken túl döntés született arról is, hogy a Görgey Utcai Óvodát július 31. után is az eddigi vezető, Erdélyi Edit Tünde irányítsa.

HBN