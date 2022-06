A település Kossuth utcáján, az orvosi rendelővel szemben lévő villanyoszlop tetején lévő fészekbe évtizedek óta vissza-visszatérnek a gólyapárok. Június 22-én a Magyar Madártani Egyesület szakemberei látványgyűrűzésre hívták az érdeklődőket. Ezen a napon kaptak a néhány hete kikelt kisgólyák követő gyűrűt a lábukra, ami a szakemberek számára sok hasznos információval szolgálhat a későbbiekben.

– A gyűrűzés tulajdonképpen tudományos tevékenység, aminek az a célja, hogy a madár egy betűkből és számokból álló egyedi azonosítót kapjon a lábára, aminek segítségével a későbbiek folyamán megtudhatjuk, hogy éppen hol tartózkodik, merre jár, hol telel, de egyéb fontos információ birtokába is juthatnak a kutatók. Ezáltal nemcsak az egyedről, de a fajról is fontos adatokat tudhatunk meg – tájékoztatta a Naplót Tóth Máté, a Magyar Madártani Egyesület Hajdú-Bihar Megyei Csoportjának titkára, aki azt is elárulta, hogy a nagytestű madaraknál, így a gólyáknál is, fióka korban történik a gyűrűzés, hisz a kifejlett madár befogása már körülményes lenne, és az állatnak is nagy stresszel járna, amit természetesen minden esetben kerülnek. Fontos, hogy a gyűrű egy életen át a madáron maradhat, de az élettevékenységet egyáltalán nem akadályozza.

Élmény volt ovisoknak, felnőtteknek egyaránt

Nyíracsádon még senki nem látott helyszíni madárgyűrűzést, ezért nem csoda, hogy sokan voltak rá kíváncsiak, de talán legjobban az ovisokat érdekelte az esemény. A villanyoszlop tetején található fészket egy emelőkosár segítségével dr. Antal László, a Madártani Egyesület szakembere közelítette meg, majd emelte ki a kis gólyákat. A szülők azonnal tovareppentek, de tisztes távolságból azért figyelték, mi történik a fiókákkal. A gyerekek kicsit sajnálkozva jelentették ki, hogy szerintük „meghalt” a két fióka, de a szakember megnyugtatta őket, hogy csak védekezés céljából mozdulatlanok az állatok, akik békésen tűrték a gyűrűzés gyors és szakszerű mozdulatait is. A folyamat közben a csodálkozó óvodásoknak, összesereglett felnőtteknek a szakemberek elmondták, hogy hozzávetőleg 4000-4500 gólyapárból áll a hazai állomány, de sajnos számuk folyamatosan csökken. Ennek egyik fő oka, hogy az elsődleges táplálkozási terület, a nedves, mocsaras rétek, kaszálók kiszáradtak, vagy mezőgazdasági célra használták fel azokat, így folyamatosan csökken a táplálkozási terület. Ezen kívül sok madár elpusztul a vonulás alatt és a telelési területen is. A gyűrűzés befejezése után nagyon óvatosan, egy ujjacskával, az óvodások is megérinthették, végigsimíthatták az immár felgyűrűzött fiókákat, akiket dr. Antal László mintegy negyedóra elteltével vissza is helyezett a fészekbe. A gyerekeket annyira magával ragadta az élmény, hogy szinte maguktól kezdték énekelni a fészekbe „visszautazó” fiókáknak a Gólya, gólya gilice című gyermekdalt. Bíznak benne az óvónénik, hogy ez a nagyszerű és érdekes élmény is hozzájárul majd ahhoz, hogy ezek a gyermekek vigyázni fognak nem csak a gólyákra, de más állatokra is.

