A tavaszi napsütéssel megérkezett a mezőgazdasági munkák ideje is, így az önkormányzat saját és művelésre kölcsönkapott kertjeiben hónapok óta folyik a munka. Az első primőr zöldségek, a retek és a hagyma már kora tavasszal az óvodások asztalára és az idősek otthonába került, de hamarosan megkóstolhatják a hazai paprikát és paradicsomot is. A Kossuth utcai kertben szeder- és málnatövek évelnek, a Buzitán lévő kertben főként burgonya került a földbe, de ott is jókora a szeder­ültetvény. A legtöbb zöldségféle a savanyítóüzem szomszédságában, a Rákóczi utcai kertben várja a gondoskodást.

Zöldülnek a fóliák is

Az első fóliákban paprika-, paradicsom- és uborkatövek növekednek, csakúgy, mint az oldalszellőzéssel ellátott magas fóliaházban, ahol csepegtető öntözés biztosítja a tápoldatot és a nedvességet a növényeknek. Ezért aztán nem is csoda, hogy a paradicsomtöveken fürtökben lógnak a bogyók, melyek június végétől folyamatosan ontják majd a termést. A fóliák mögötti szabadföldben is folyik a munka, van olyan terület, ahol már a harmadik kapáláson is túl vannak.

Nagyon szép idén a burgonyánk, gyorsan növekszik a szabadföldi, támrendszeres uborka is, amit már májusban kiültettünk. Időben földbe került, ezért már szépen zöldell a káposzta, a leveszöldségek, a cékla, a kapor, a borsó, a zöldbab és legalább még tucatnyi zöldségfajta

– mondta a Napló érdeklődésére Lakatosné Nagy Erzsébet csoportvezető. Erzsike azt is elmondta, hogy a mezőgazdaságban dolgozó közfoglalkoztatottaknak nemigen lesz idejük pihenőre az idén sem, hiszen ha az intézményeket és a lakossági igényeket ki akarják elégíteni, akkor meg kell fogni a munka végét az egyre gyarapodó területen.

Felkészült a savanyító

A kiöregedett málnasorok helyére ültetett tövek is termőre fordultak az idén, csak úgy duzzadnak a szemek a vesszőkön. A csoportvezető szerint a lakossági igényt biztosan ki tudják elégíteni, s reméli, hogy még télire is tudnak lefagyasztani egy keveset a gyümölcsből. A Rákóczi utcai kert udvarán található savanyítóüzem is készül a szezonra. Folyamatos az előkészület, az eszközök, edények, üstök tisztítása, fertőtlenítése, vagyis előkészítése az első idei savanyításra és a feldolgozásra váró zöldségfélék számára. A kertekben már most látszik, hogy ha az időjárás is úgy akarja, idén szintén sikeres ágazat lesz a zöldségtermesztés. Ez pedig azt jelenti, hogy a savanyító is egyre több alapanyagot tud feldolgozni, aminek az intézmények mellett a lakosok örülnek a legjobban, hiszen tavaly is gazdára talált minden nyers és feldolgozott zöldség és gyümölcs Nyír­acsádon.

Kedves Zilahi Enikő