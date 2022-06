Élen jár a sikeresen pályázók között Pocsaj település a megyében – erre a polgármesteri hivatal „dicsőségfala” is emlékeztet (az elnyert pályázatokat hirdető táblák lassan egy egész falat beterítenek).

Lépést tartva az igényekkel egyre korszerűbbek a helyi intézmények, utak és járdák épülnek, de hangsúlyt kap a kulturális élet felpezsdítése és a sportolási lehetőségek skálájának bővítése is akkor, amikor a jövőbeli elképzelések kerülnek terítékre. Elképzelésből így tehát nincs hiány, a részletekről pedig Szőllősi Roland polgármesterrel beszélgettünk a napokban a települést járva.

Szőllősi Roland, Pocsaj polgármestere

Forrás: Kiss Annamarie

Vonzónak kell lenni

Egyhamar világossá válik, hogy a már megkezdett projektek, valamint a tervek között is jócskán akad olyan, ami a fiataloknak vagy éppen a kisgyermekes családoknak kedvez. Kellenek az efféle elképzelések, hiszen a fiatalokban van a jövő, a megyei kistelepülések pedig igyekeznek is vonzónak lenni, maradni. Az igényekre reagálva megyeszerte épülnek sportkomplexumok vagy szabadtéri parkok, a bölcsődék mint gombák nőnek a földből az utóbbi években, óvodák és iskolák újulnak meg, biztosítva ezzel a megfelelő, minőségi körülményeket a vidéken felnövekvők számára.

Így van ez Pocsajon is. – Egyik legfrissebb pályázatunk részeként multifunkciós rekortán sportpálya épül. A helyi önkormányzat, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ), illetve a Máltai Szeretetszolgálat fogott össze, hogy a fiatalok számára megteremtsünk egy 22 méter széles és 42 méter hosszú pályát, ami akár több sport gyakorlását is biztosítja majd – kezdi Szőllősi Roland polgármester ismertetni a fejlesztések sorát. Ez a beruházás csaknem 60 millió forintba kerül, és a meglévő sportpálya mellett kap helyet.

De nemcsak rekortánpálya, hanem kültéri kondipark is lehetőséget teremt majd a mozgás szerelmeseinek a településen. – Ezzel szintén a fiatalokat szeretnénk megcélozni, a szabadtéri kondiparkot díjmentesen lehet majd használni – jegyzi meg a település első embere. Az önkormányzat a Magyar falu programban nyert hatmillió forintot arra, hogy ezt a beruházást megvalósítsa, és a jövő hónapban el is kezdődnek a kivitelezési munkák a közelmúltban 40 millió forintból kibővített Ikszt Közösségi Ház mögötti területen. A fejlesztéshez továbbá szorosan kapcsolódik egy, szintén a Magyar falu programban elnyert forrásból megvalósítandó elképzelés: az önkormányzat ötmillió forintból új játszóteret alakíthat ki ugyanezen a területen. Az újonnan épülő részeket elkerítik, és csak éjszakára lezárják állagmegóvás céljából.

Immár 85 százalékos készenlétben áll a bölcsőde építésének 150 millió forintos (belügyminisztériumi támogatással megvalósuló) projektje – a tervek szerint szeptemberben megkezdheti működését az új intézmény. Az épület összesen 12 csöppséget fogad majd, és három új munkahelyet is teremt a településen.

A tervek szerint szeptemberben több mint tíz kisgyermeket vár az új bölcsőde Pocsajon

Forrás: Kiss Annamarie

Tornaterem kulcsszerepben

Az óvodára 10 millió forintból került új tető, egy nemzetiségi pályázatnak köszönhetően pedig kívülről festették át az épületet. A legkisebbek mellett a kicsit nagyobbak is komfortosabb környezetben tölthetik majd a hétköznapokat: 54 millió forintból szépül meg az iskola tornaterme. A fejlesztés részeként egyebek mellett nyílászárókat cserélnek ki, korszerűsítik a színpadot, és a tetőt is felújítják. A polgármester szerint ez a beruházás abszolút időszerű volt már, főképpen azért is, mert a településen nincsen művelődési ház, így ez a tornaterem nyújt lehetőséget nagyobb rendezvények megtartására. – A település életében ez a tornaterem meghatározó helyszín – teszi hozzá.

Forrás: Kiss Annamarie

Megtudjuk azt is, hogy nem csak épületek, intézmények képén hagynak nyomot a felzárkózást biztosító fejlesztések: egyfajta kulturális megújulás is zajlik a településen. Az pedig, hogy új rendezvényeket indít el az önkormányzat, szintén a település vonzerejét emeli. Operett- és musicalgála, valamint stand-up-műsorok mellett ünnepekhez kapcsolt programok, például adventi koncertek vagy éppen majális is várja már a látogatókat Pocsajon.

BBI