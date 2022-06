Befejeződtek a hajdúhadházi bölcsőde építési munkái, jelenleg a műszaki átadás-átvétel van folyamatban – tájékoztatott havi lapjában az önkormányzat. A beruházásra 220 millió forint uniós támogatást nyert korábban a helyhatóság, melyből a meglévő bölcsőde bővítését célozta meg.

A fejlesztés részeként elkészült két új csoportszoba, egy sportszoba, s az udvaron parkolókat is kialakítottak. Mindezek mellett egy 50 adagos főzőkonyha is készült, amely csak a bölcsődei intézményt fogja kiszolgálni. A két épületrész közötti közlekedő a meglévő kerti tároló helyén készült el, az pedig az új épületben kapott helyet. A következő hetekben a szükséges eszközök és bútorok beszerzését, valamint az új dolgozók kiválasztását bonyolítják le, s várhatóan szeptembertől meg is kezdheti működését az új intézmény.

HBN