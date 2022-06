Az országban mindössze tíz található abból a modern gyártásszimulációs eszközből, amelyet szerdán állítottak munkába a Brassai Sámuel Műszaki Technikumban.

Az ünnepélyes átadón dr. Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke elmondta: az újítás azt szolgálja, hogy az oktatási intézményekből korszerű tudású, versenyképes munkaerő kerüljön ki a piacra. Szólt arról, hogy a 2019-ben megreformált szakképzési rendszer illeszkedik a gyorsan fejlődő ipar igényeihez, és bár nem tudhatjuk, 20-25 év múlva milyen kompetenciákra lesz szükség, de az efféle, különböző modulokkal bővíthető eszközökkel jó alapot adhatnak a diákoknak a további építkezéshez, tudásfejlesztéshez.

A gép mellé olyan képzési struktúrát, módszertani segítséget – animációkkal, videókkal színesített tananyagot – kap az intézmény, amellyel az eszközt a legjobban ki tudják használni. Elhangzott: Hajdú-Bihar az egyik legtöbb szakképzésben résztvevő tanulót felvonultató megye, itt 18100-an választották ezt a karrierutat.

Olcsó a „tanulópénz”

Áttörésnek nevezte a szimulátorok megjelenését dr. Pósán László, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke, mert úgy okítják a fiatalokat, hogy közben a hibák nem okoznak tényleges anyagi kárt a gyárakban. Hangsúlyozta, az ország ténylegesen termelő ipari kapacitásnak 7,5 százalékát adja ma Debrecen, az idetelepülő új cégek beindulásával azonban ez 15 százalékra emelkedhet.

Balázs Ákos alpolgármester a cívisváros gazdaságának megerősítési törekvéseit emelte ki. Felidézte a fellendülés első lépését, a 2002-es rendeletet, mely szerint a K+F költségeket leírhatták az adójukból a megyeszékhelyen működő cégek. Hangsúlyozta,

a tudás és az összefogás Debrecen olyan értékei, amelyek mindig átsegítették a várost a történelmi mélypontokon.

A klímaváltozás megkerülhetetlen kihívásairól is szólt. – Olyan versenyképes gazdaságot szeretnénk építeni, amelyben a fenntarthatóság szempontjai is érvényre tudnak jutni. Autóiparban egyre fontosabbá válik az elektromos hajtásúak fejlesztése, gyártása. Ezért is fontos az iskola, amely ki tudja szolgálni ezt az iparágat munkaerővel – nyilatkozta.

A Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) elkötelezett az innovációk és a korszerű technológiák iránt. Ez a mostani a harmadik szimulációs eszköz, amely a Brassaiban a diákokat segíti. A kormány nettó másfél milliárd forintos országos projektjéből a frissen átadott gép, tananyagokkal megtámogatva 123 milliárd forintba került – derült ki Szilágyi Sándor, a DSZC főigazgatója beszédéből.

