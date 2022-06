A Bölcsődei nevelés fejlesztése című felhívásra benyújtott, Új bölcsőde létesítése a Postakert városrészen tárgyú beruházás kivitelezéséhez szükséges előzetes kötelezettségvállalás tárgyalásával kezdi meg a munkáját a debreceni önkormányzat képviselő-testülete csütörtökön 9 órakor.

A Kölcsey Központ Görömbei András termében tartandó, nyilvános tanácskozás a Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóval folytatódik, majd téma lesz egyebek mellett a Kishegyesi út – Kürtös – Sesztina utca – István út, valamint a Böszörmény út – Békéssy Béla – Mikszáth Kálmán– Thomas Mann – Bolyai utca által határolt területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása is, lakásépítések céljából.

Ezt követően a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása, a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, az intézményi étkeztetéssel összefüggő nyersanyagnormákról, az étkeztetés igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról is tárgyal a plénum, mégpedig az augusztus 1-tól alkalmazandó, 10 százalékos díjemelések érdekében. Ugyancsak drágulás a témája a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításának, a közterületek tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló rendelet módosításának, továbbá a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakkal kapcsolatos előterjesztésnek.

Az iméntiekhez hasonlóan emelkedhetnek a díjak a helyi közösségi közlekedésben is, amennyiben a képviselők elfogadják ennek a javaslatát. Ezt követően lesz téma a Hatvan utca 37. szám alatti, a Jókai utca 48. szám alatti, illetve a Széchenyi utca 49. szám alatti ingatlanrész árverés útján történő értékesítése is. A közgyűlés a tervek szerint határoz arról is, hogy kik vezessék a jövőben a Levendula Óvodát, a Gönczy Pál Utcai Óvodát, illetve a Görgey Utcai Óvodát. A több mint 30 napirendi pont között szerepel a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata, valamint alapítványok támogatásais. Ugyanakkor a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány, a „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány, a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány, az „Őrváros-Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében” Közalapítvány és a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány 2021. évi működéséről szóló beszámolókat is megvitathatja a testület.

