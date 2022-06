A koronavírus-járvány miatt az elmúlt két évben a középiskolás diákok nem a megszokott keretek között ballaghattak el, ezért Papp László polgármester kezdeményezésére mindkét évben egy-egy napon ingyenesen, kifejezetten számukra meghirdetett programokkal egybekötve rendezték meg a végzősök napját az új nagyerdei strandon. A hagyomány a pandémia lecsengését követően, 2022-ben is folytatódik: az érettségizők június 30-án, csütörtökön birtokba vehetik az Aquaticum Debrecen Strandot, közölte a polgármesteri hivatal.

A fiatalok már 8 órától érkezhetnek a strandra, majd a nap folyamán több programon is részt vehetnek. A strandröplabdapályán 11 óra és 13 óra között rendeznek tornát a jelentkező csapatoknak, 14 órától „TikTok vízalatti dance” várja a diákokat az úszómedencénél, 16 órakor kezdődik az extrém ugróverseny az ugrómedencénél, ahol az első három helyezett díjat kap, és mások mellett Papp László polgármester is a zsűri tagja lesz. A felnőtt kalandmedence mellett egész nap DJ-k gondoskodnak a jó hangulatról, 13 órától 16 óráig pedig szelfigép is üzemel majd. A napot 19 órától Lotfi Begi koncertje zárja.

A diákok a Nagyerdei körút felőli (a körforgalomhoz közelebb eső) pénztárnál diákigazolványuk és személyazonosításra alkalmas iratuk felmutatásával léphetnek majd be a strand területére.