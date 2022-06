Képviselő-testületi ülését tartotta a napokban Sárrétudvari önkormányzata, emellett Beregszászba is vittek adományt a képviselők.

A képviselő-testület jóváhagyta azt az előterjesztést, mely szerint a község 1. számú háziorvosi körzetének ellátását júliusban és augusztusban Szarvas Gábor, a település 2. számú háziorvosi körzetének orvosa látja el saját rendelőjében. Továbbá az önkormányzat pályázatot ír ki a helyettesítendő praxis ez év szeptember 1. és december 31. közötti ellátására. Döntöttek arról is, hogy további egy évvel meghosszabbítják az Országos Mentőszolgálattal kötött megállapodást, így

október 31-ig még biztosan elérhető lesz az orvosi ügyeleti ellátás a településen.

Drágul a gyermekétkeztetés

– Mindannyian érezhetjük az áremelkedések olyan voltát, amelyet az intézményi étkeztetés tekintetében már önkormányzatunknak is kezelnie kellett. Emellett 2020 májusa óta nem is tettünk térítésidíj-emelést – fogalmaz közösségi oldalán Kiss Tibor polgármester. Július 1-től mind a felnőtt, mind a bölcsődés, óvodás és iskolás gyermekek étkeztetésének térítési díja 30 százalékkal fog emelkedni szeptember 1-től. Kiss Tibor hozzátette: minden bölcsődés és óvodás gyermek, valamint az iskolások közel kétharmada ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesül a településen. A felnőtt lakosok közül is többen jogosultak a szociális étkeztetés kedvezményeire.

Az előzőeken túl a képviselők a múlt hét folyamán Beregszászra látogattak, ahová az önkormányzat legutóbbi felhívására összegyűlt adományokat vitték. Ezzel kapcsolatban a polgármester egyebek mellett arról is beszámolt, hogy a nyár folyamán egy hétvégére 18 beregszászi gyermek táboroztatását biztosítja majd Sárrétudvari. A Maradj Hajdú-Biharban! ösztöndíjpályázatban pedig 13 helyi, valamint 1 szerepi diák támogatási szerződését írták alá ünnepélyes keretek között Bulcsu László megyei alelnökkel.

HBN