Továbbra is az a cél, hogy nyáron is biztonságos szinten álljanak a vérkészletek, ezért a meteorológiai nyár beköszöntekor is kérik a segítőkész, az ügy iránti felelősséget érző embereket a Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezetének munkatársai, hogy adjanak vért. „Ne hagyjuk, hogy kritikus véradószezon legyen a nyár!” – mondják ezen a nyáron önkéntesek és munkatársak. A vérkészletek folyamatos, biztonságos szinten tartásához járul hozzá minden egyes véradó, minden egyes alkalommal, és ismeretlen embertársai, gyermekek, felnőttek, idősek életét menti meg, illetve gyógyulását segíti – hívja fel a figyelmet közleményében a Vöröskereszt megyei szervezete.

Napfordulón és Szent Iván napján is adhat vért

Összesen 8 város művelődési házába és egy munkahelyre települ ki a Vöröskereszt június végén. Az év leghosszabb napján, – június 21-én – Hajdúnánás, Görbeháza, Szent Iván napján Hajdúböszörmény; 22-én Egyek, Balmazújváros, 27-én Nyíradony, majd 30-án Hajdúszoboszló teremt alkalmat nyilvános véradásnak. Meglepetésekre is számíthatnak a véradók néhány helyszínen. Hajdúszoboszlón az apró ajándék mellé a nap véradóinak egyike megnyeri Póka György festőművész alkotását, mint sok-sok éve minden hónapban.

Júliusban hétfőnként zárva a „Vérellátó Állomás”

A rendszeres kitelepülések, az ügy rendkívüli fontossága és a kérés változatlan. Van, amire viszont érdemes figyelni megyénkben véradásra indulás előtt, mert júliusban megváltozik: ez a Debreceni Regionális Vérellátó Központ (Debrecen, Bem tár 19.) nyitva tartása.

Hétfőnként zárva tart az intézmény, kedden és csütörtökön 8.00 és 15.30, szerdán ás pénteken 10.00 és 17.30 között fogadja a donorokat.

Folyamatos elismerés

Kifejezni és viszonozni szinte lehetetlen azt az értéket, amivel egy donor hozzájárul a közösség és minden egyes tagja egészségügyi biztonságához. A Vöröskereszt megyei szervezete erre is emlékeztet 2022 nyarán. Nem helyezhető a mérleg másik oldalára, de vannak a véradásnak előnyei is. Mint ismert, a helyszínen orvosi ellenőrzésen, hemoglobinszint-mérésen esik át minden jelentkező, majd a véradás után minden alkalommal komoly vizsgálatokon esik át a levett vér, köztük más körülmények között költséges szűréseken is.

A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének közelgő véradásai