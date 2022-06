Bár a forgalmi engedélyek érvényességét a járvány­ügyi veszélyhelyzetben 2022. június 30-ig véghatáridővel meghosszabbította a kormány, a moratórium a hónap végén lejár. Július elsejétől tehát a lejárt forgalmi engedélyekkel rendelkező autók – fő szabály szerint – már nem vehetnek részt a közúti forgalomban. Létezik azonban egy jogszerű kiskapu a forgalmi megújítását az utolsó percre hagyók számára. Lapunk több vizsgabázist megkeresett, hogy megtudja, mekkora eséllyel foglalhatunk még június 30-ig időpontot, illetve milyen forgalommal dolgoznak most a vizsgálóállomások.

Még harminc nap

„Aki június végéig időpontot foglal járműve műszaki vizsgálatához, a vizsga napjáig, de legfeljebb harminc napig még szabályosan használhatja autóját” – adta hírül szombaton saját hivatalos Facebook-oldalán a Technológiai és Ipari Minisztérium. Hozzátették, a tavalyelőtt márciustól idén májusig lejárt forgalmi engedélyek 85 százalékát már kicserélték, miközben a papíralapú okmányok helyett nem feltétlenül kell újat kiadni, a friss érvényességi idő a meglévő dokumentumba is bejegyezhető. A járművek műszaki megfelelősége biztonságos közlekedésük érdekében az ország 1450 vizsgálóállomásán ellenőriztethető.

Mint írták, a rendeleti szintű előírások megengedik, hogy az érvényesség lejárta előtt lefoglalt vizsgaidőpontról szóló igazolás birtokában a vizsga napjáig, de legfeljebb harminc napig még jogszerűen használhassuk gépkocsinkat.

Kapkodás fedezhető fel

A személygépjárművek kötelező időszakos műszaki vizsgáztatása csak olyan magán-vizsgálóállomásokon történhet, amelyeknek működését a kormányhivatal engedélyezte. Megyénkben 75 ilyen műszaki vizsgálóállomás működik – válaszolta kérdésünkre a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal.

A vizsgabázisokat megkeresve elmondták, a megjelenő hírek, illetve a türelmi idő vége miatt kapkodnak az emberek, egyre többen szeretnék elvinni az autójukat műszakira, ám a bázisok napi kapacitása, illetve a foglalható időpontok száma is véges. A kisebb helyeken is napi 9 autót vizsgálnak meg, de van, ahol akár 25-30-at is. Utóbbi helyen akár egy héten belül tudják fogadni az időpontfoglalót. A kisebb bázisokon viszont már van, ahol csak július harmadik hetére várják a most jelentkezőket. Sőt, akad olyan bázis is, ahol az egyik munkanapon ki sem nyitották a kapukat, mert 40 autó várt még a kerítésen belül.

Inkább visszaéltek vele

Kritikus pont lehet azok autójának átvizsgálása, akik akár másfél-két évig nem foglalkoztak gépjárművükkel. A műszaki vizsgáztatással is foglalkozó Koroknai Autósiskola vezetője, Koroknai Imre elmondta, a kormány annak idején mentesítette a járművezetőket a műszaki vizsgáztatás alól (is), ám ezzel sokan inkább visszaéltek, mint éltek. – Nemcsak a vizsgáztatást tolták maguk előtt, de a járművek átvizsgálását, műszaki megfeleltségének ellenőrzését is. Sajnos mi azt látjuk, hogy voltak, akik nagyon rossz műszaki állapotú autókkal közlekedtek, ez pedig másokra is veszélyt jelentett. Ellenőrizetlen fékek, kormányberendezések, egyéb biztonsági berendezések jellemezték ezeket az autókat.

Persze vannak üdítő kivételek is. – Az én ügyfélköröm nem hanyagolta el az autóját. Aki odafigyel rá, azt a kitolt türelmi idő sem lassította abban, vagy kényelmesítette el, hogy kellő időben vizsgáztasson, szervizeltessen – mondta Horváth István autószerelő. – Két véglet van: vagy nagyon akarja, és odafigyel valaki a személygépjárművére, és akkor vizsgáztatja, amikor kell, amikor lejár, vagy abszolút kihasználja a szituációt, kitolva a műszaki vizsga időpontját. Mi szerencsére a szokásos forgalommal dolgozunk – összegezte, hozzátéve, tapasztalatai szerint a hanyagabb vezetők leginkább az olajfolyás esetén elnézőek magukkal szemben, de fék- vagy futóművel történő problémák esetén sokkal gyorsabban döntenek a javítás mellett.

PSZ