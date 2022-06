A program – mellyel legutóbb Hajdúböszörményben találkozhattunk – Tiba István közbenjárásával érkezett a településre. Az országgyűlési képviselő megosztotta, amikor Hajdúböszörményben meglátta ezt az oktatórendszert, akkor eldöntötte, hogy amennyiben lehetőség van rá, szeretné a választókerület városaiba elvinni. – Ez a 23. ilyen rendezvény az országban, több mint 50 ezer gyerek vett részt eddig ezeken. Természeten folytatódik a sorozat, ezért remélem, hogy a többi településünkre is eljut – hangsúlyozta. A képviselő megjegyezte, látszik, hogy a gyerekek mennyire élvezik a pályát.

Döntő, hogy olyan emberek foglalkoznak a gyerekekkel, akik játékos formában, mégis kellő határozottsággal szót értenek velük

– vallja. Tiba István arra is kitért, azért mostanra időzítették a rendezvényt, mert hétvégén Balmazújvároson motorosfesztivál lesz, ezen is nagy hangsúlyt fektetnek majd a közlekedési kultúrára.

Ottjártunkkor a helyi Mesevár Óvoda nagycsoportosai rótták a köröket az épített pályán, bár voltak kisebb fennakadások, ügyesen vették az akadályokat.

Nemes Istvánné óvónő lapunkkal megosztotta, a gyerek életében nagyon fontos a közlekedési szabályok ismerete, ezen a programon teljes mértékben megismerkedhetnek a legfontosabbakkal. Ezeket a szabályokat a mindennapokban az óvodában is gyakorolják. – Nekünk is vannak kis kerékpárjaink, rollereink és egy kezdetleges KRESZ-pályánk, ott is igyekszünk a gyerekek figyelmét felhívni arra, hogyan kell szabályosan közlekedni – tudatta. Hozzátette:

Nagyon vevők erre a programra a gyerekek, és örömmel tölt el bennünket, hogy ilyen ügyesek, látszik, hogy már vannak alapismereteik

– mondta büszkén az óvónő. Bár még óvodásként nem indulnak egyedül útnak, azonban az iskolás éveikben előbb-utóbb szülői felügyelet nélkül is közlekednek majd, ezért is fontos, hogy már most rögzüljön többek között az, hogy a piros, az tilos.

