Rokonai, szerettei körében várta az előre megbeszélt születésnapi köszöntést a pünkösdhétfőn 90. életévébe lépett Szilágyi Lajosné Nagy Julianna. Három unokájából és két dédunokájából most egy lány- és egy fiúunokája volt jelen, előbbi fia képviselte a negyedik generációt.

Maczik Erika polgármester és Réz Szilárd alpolgármester átadta az ünnepeltnek a szépkorúaknak járó miniszterelnöki elismerő oklevelet, virágcsokrot és önkormányzati ajándékcsomagot.

Ezután jóízű beszélgetésbe kezdtek, amiből kiderült: Juliska néni még most is tart csirkéket, s van hozzájuk kakas is. Aktív éveiben a település központjában lévő áruházban dolgozott 18 éven keresztül.

Orvosi jóslat: sokáig él

’95 óta özvegy, sőt mindkét fiát is elveszttette már, akárcsak a két húgát, de neki a férje halála előtt egy orvos a kórházban, a tenyerét nézve megjósolta, hogy nagyon hosszú életű lesz. Eddig igaza lett. Bár rokonai nagy része távolabb lakik - aki még él -, de a szomszédban élő Erzsike minden nap átnéz hozzá. – Ő az én pénzköltőm – mondja nevetve, hiszen őt szokta „ugrasztani” a boltba, bevásárolni, mivel kapun kívül már nem szokott járkálni. Arra a kérdésre, hogy nem zajos-e a település központjában lakni, hamar válaszol: – Amióta a pár háznyira lévő diszkó bezárt, már nem. Eset hat után csupán pár autó halad el errefelé.

Gyerekként a Dózsa György utcán nőtt fel, de ide, a szülői portára építették fel férjével a jelenlegi házat.

Mostanában már nem alszik jól. Ennek oka lehet az is, hogy mikor kora este beveszi gyógyszereit, egyből le is fekszik, így általában éjfélre kialussza magát. Volt, hogy ilyentájt, az éj közepén paprikás krumplit főzött, vagy éppen megivott egy kávét, ami után egy óra hosszával már el is tudott aludni.

Marján László