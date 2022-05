Lövöldözés egy iskolában, késelés egy parkban, vagy koncerten… egyre többször látjuk, halljuk a médiában, hogy világszerte fiatalok válnak a pillanat töredéke alatt tömeggyilkosokká, különösebb indíték nélkül. Ahogy nemrég az amerikai Buffalóban történt tragikus esemény, úgy megannyi hasonló eset kapcsán a szakértők egyre többször a videójátékokat okolják, illetve azok egyre realisztikusabbá tételében látják a hibát. De valóban egy lövöldözős, interaktív játék tehet arról, mivé válik néhány fiatal? A kérdés adott, a megoldás azonban rendkívül komplex, és valójában megfoghatatlan. Hiszen, ha nincs a játék, nem tanulja el valahonnan a gyermek – mondják egyesek. Mások szerint viszont éppen az segít, ha a frusztrációját valaki egy virtuális világban éli ki, a valóság helyett. Lapunk az egyik leghíresebb magyar streamert, a gamer Zsozéatyát kérdezte a videójátékok esetleges hatásairól.

Csak egy játék

A Debrecenben élő videós már lapunk kérdései előtt hangsúlyozta, nem szakértője az adott területnek, és hasonló végzettséggel sem rendelkezik, így csak laikusként tudja megosztani véleményét az olvasókkal. – Azt gondolom, a videójátékokat okolni lövöldözésekért, és hasonló tragikus eseményekért egyfajta „szörnykreálás.” Megértem, hogy valamit mondani kell ilyenkor, de magam is játszom 6-7 éves korom óta, és soha nem jutott eszembe, hogy valakiben fizikai kárt okozzak, lövöldözzek, vagy késeljek.

Nem tudom, mi lehet az oka, hogy valaki ilyesmire vetemedik, talán a személyiségfejlődésben merülhetnek fel problémák.

A mai világban milliárdok játszanak gyermekként, tinédzserként, és ha megnézzük, egy elenyésző százalék csinál ilyesmit. Ráadásul nem ismerek olyat, aki rossz napján leül, és stresszlevezetőként mészárol egy játékban. Ez olyan, mintha filmet néznél. Megnézed a Rambót, de nem mész ki a moziból megismételni, amit láttál. Biztos ritka esetekben megesik ilyen is, de nem a játék, a film tehet róla, hanem az adott egyén mentális állapota – mondta.

Fotó: Zsozeatya / Facebook

Zsozéatya a negatív hozzászólásokra is kitért. Bár saját játék-videói alatt is vannak olykor kötekedő kommentek, a népszerű videós nem gondolja, hogy az üzengetésnél több történne ilyenkor. – A mai fiatalok sokkal gyorsabban, és sokkal több ingerrel találkoznak. Minden tudás elédtárul az interneten, ez viszi őket olyan irányba, hogy jóval szókimondóbbak legyenek, vagy meggondolatlanabbul kommenteljenek. Ettől függetlenül persze egy hozzászólást nem lehet összehasonlítani egy ilyen tragikus kimenetelű eseménnyel. De maga az agresszív üzengetés jelen van, ami bármitől kialakulhat.

Az interneten akárkit elküldhetsz két perc alatt, mert rossz napod van, igaz, nem fogsz fegyvert, és lövöd le.

Sajnos akad olyan tartalomfogyasztó, akinek az a hobbija, hogy 10 különböző fiókkal szid mindenkit az élő adásokban, így azonnali interakciókat vált ki, és beszélnek róla.

És bár valóban akadnak szomorú, savanyú kommentelők, a felelősséget semmiképpen nem hárítaná a videójátékokra Zsozéatya. – A fiaim is játszanak, de sosem láttam rajtuk semmilyen ebből fakadó agresszivitást. Természetesen fontos a környezet is! Sajnos vannak, akiket vernek otthon, vagy zaklatnak, ez mentális elváltozást okoz nekik, haragszanak a világra, ami már inkább kreálhat további problémákat. Az a baj, hogy az internet miatt jóval több rosszal találkozunk. Csak felnyitjuk a laptopot, és azonnal gyilkosság, halál, így-úgy megölték... Régen is biztosan voltak ilyen hírek, csak nem jött ennyire szembe velünk, sokkal nagyobb volt a távolság. Ezt nem a gaming (játék) hozta magával. Maga a világháló is hibás sok szempontból. A saját gyermekeim korosztályán látom, hogy a szexualitást is másképpen élik meg 12 évesen, olyan dolgokkal találkoznak, amivel nem kellene. De magát az internetet nem lehet lelőni holnapra, hiába az adódó problémák. Igaz, önmagában ez nem is termel sorozatgyilkosokat, inkább csak a szépen lassan felépülő dolgokat rombolja, azokat a szociális kapcsolatokat, amelyek fontosak lehetnek egy jellemfejlődés során.

Nincsenek határok

Mint mondta, az ingerküszöb is hatalmas ugrásokon ment keresztül az elmúlt években. – Amit két éve csináltál – akkor talán nagy dolognak számított –, mára a kutyát sem érdekel. Sok száz százalékos ingerküszöb-növekedést lehet megfigyelni, az embereket egyre drasztikusabb dolgok érdeklik, pontosan azért, mert a fiatalok túl könnyen hozzáférnek ezekhez a tartalmakhoz. Volt pár olyan videó, amit megnézve 30 pluszosan én magam sem aludtam. Nem mondom, fiatalon is láttam néhány rosszabb tartalmat, és egy hétig megviselt mentálisan, de mára ez egészen mindennapossá vált. Akár az ukrán háborúról is nézhetünk felvételeket, és sajnos vannak fiatalok, akik számomra felfoghatatlan módon, ízléstelenül dolgozzák fel még ezt a témát is.

Ez nem fekete humor, ez túl megy minden határon, és gyakorlatilag semmi sem cenzúrázza őket, csak nevetgélnek rajta.

Azt gondolom, az ilyen jelenségek inkább problémásak, mint egy videójáték. Ha valamit felelőssé kellene tenni, az a korhatár-kezelés, platformtól függetlenül – mondta. – Az egész internethasználatban támogatnám, hogy bizonyos tartalmakat ip cím, regisztráció alapján a fiatalok ne nézhessenek meg. Streaming során nekem is elég nehéz kiszűrni az ilyesmit, hiszen korhatáros tartalmat csinálok. Egy szülő az egyik rendezvényen meg is kérdezte, nem zavar-e, hogy kicsik is néznek? Elég éles vita alakult ki: én ugyanis közöltem vele, a szülőnek hatalmas szerepe van abban, hogy mit néz, mivel játszik a gyermek. Adott most is egy cenzúra, ahogy a pornó oldalon is megkérdezik, elmúlt-e 18 éves, de, ha üt valaki egy igent, kész, mehet is tovább. Egy többlépcsős rendszer kellene az egész internetfogyasztásban, én biztosan támogatnám – hangsúlyozta.

Egészséges tudat

Mint apuka, maga is nagy hangsúlyt fektet a gyermekek megfelelő nevelésére. – Azt gondolom, alapvetően a gyermek-szülő viszony határoz meg rengeteg dolgot. Ott dől el minden, ugyanis, ha jó a kapcsolat, bármit meglehet beszélni. Nem az van, hogy a tablettel lerakjuk a gyereket a kanapéra, és magára hagyjuk, tegyen, amit akar. Ilyen esetekben ugyanis rengeteg hiba merülhet fel. Figyelni kell, mit csinál, és beszélgetni vele róla – véli Zsozéatya, aki szerint ha egészséges öntudatunk van, gyermekkortól tisztában vagyunk a cselekedeteink súlyával. – A gyermekeimmel leültünk beszélgetni a háború kapcsán. Bár maguk is szeretnek játszani, nem azt mondták gamerként, hogy de jó lenne élőben lövöldözni, hanem arra gondoltak, mennyi szomorúság történhetne a szeretteikkel egy ilyen helyzetben, illetve, hogy milyen rossz lenne elveszíteni egy családtagot a háború miatt. Egy normális elme – ha egészséges – , azt hiszem így reagál, de ehhez szükséges a megfelelő családi környezet – összegezte.

PSZ