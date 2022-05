Zászlószalag adományozásával ismerte el a Magyar Honvédség parancsnoka az MH 5. Bocskai István Lövészdandár elmúlt években tanúsított példaértékű feladatellátást és helytállását május 20-án, pénteken, a debreceni Kossuth-laktanyában.

A honvédelemi napja alkalmából megtartott ünnepélyes dandársorakozón eseményen Sándor Zsolt altábornagy a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese kötötte fel a szalagot a dandár csapatzászlójára.

Forrás: Bocskai-dandár

A történelmi zászlók bevonulása, valamint a zászlószalag adományozása után megtartott beszédében Sándor Zsolt altábornagy az MH 5. Bocskai István Lövészdandár katonáinak teljesítményét méltatva kiemelte: „a Bocskai-dandár katonáit mindig is a munkásság, a becsületesség, a tisztesség, a feladatok elsődlegessége és azok minél jobban történő végrehajtása jellemezte”. A Magyar Honvédség parancsnokának helyettese köszöntőjében hangsúlyozta: az eddigi magas szakmai színvonalon végzett munka a jövőben is elvárás az alakulat katonáitól. „Ez a zászlószalag nemcsak a tisztelet jele, hanem az elvárásé is. Továbbra is végre kell hajtani azokat a feladatokat, amik a katonai szervezet méretéből és az itt lévők szakmai felkészültségéből fakadóan önöket fogja terhelni a közeljövőben” – tette hozzá Sándor Zsolt altábornagy.

Farkas Sándor alezredes, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka válaszbeszédében a csapatzászlóra került szalag kapcsán elmondta: minden egyes elismerés egy közvetlen visszajelzés arról, hogy a katonák jól végzik a rájuk bízott feladatokat. Az alakulat parancsnoka a jövőbeni feladatokra utalva kiemelte: „a dandár, ahogy eddig is, a jövőben is egyre inkább az újra fog törekedni. Arra törekszünk, hogy megújuljunk, mind kiképzésben, mind a feladatvégrehajtás színvonalában”.

Forrás: Bocskai-dandár

Az ünnepélyes zászlószalag adományozó ünnepség végén Sándor Zsolt altábornagy és Farkas Sándor alezredes oklevelek és emléktárgyak adományozásával ismerte el a dandár több katonájának munkáját – olvasható a dandár honlapján.