Megoldottá válhat Bakonszeg belterületének jelentős részén a csapadékvíz elvezetése. A közbeszerzési értesítő csütörtöki száma szerint csatorna- és záportározók építésére jelentetett meg felhívást a község önkormányzata.

A település csapadékvíz-elvezető rendszere az 1970-es évek közepén és az 1980-as évek elején épület ki. A meglévő csatornaszakaszok állagában olyan mértékű romlás következett be, hogy vízszállító képességük nem kielégítő. A tervezett beruházás szerint 2200 méteren készülne el az Öregkerti főgyűjtő csatorna, továbbá épülne 4 darab áteresz is. A Kiseri záportározó medrében 240 méteren, a Nagyeri záportározó medrében pedig 320 és 280 méteren készülnének csatornaszakaszok. Az ajánlatokat május 12. délelőtt 10 óráig nyújthatják be a vállalkozások a közbeszerzési rendszeren keresztül. A kivitelezésre 60 nap áll majd rendelkezésre a nyertes kivitelezőnek.

HBN