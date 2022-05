A Dél-Nyírség, Erdős­puszták LEADER Egyesület Helyi Akciócsoport pályázatain nyert vissza nem térítendő támogatásokat a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

– A kivitelezők kiválasztását még ebben a hónapban elindítjuk, így reményeink szerint hamarosan elkezdődhetnek majd a munkálatok, s még az idén be is fejeződnek – mondta megkeresésünkre Bordán Szabolcs polgármester. A fejlesztések a város több közösségi terét és sportlétesítményét is érintik.

Újdonságok a közösségi tereken

– A hivatal sikeresen pályázott a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése című felhívásra, amelyen 8 millió 100 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyert. Ebből az összegből a Makkay János téren és a Sárostói Sportpályán helyezünk ki egy-egy teqball­asztalt, kültéri pingpong­asztalt, valamint egy-egy kültéri csocsó is várja majd a kikapcsolódni vágyókat – sorolta a városvezető. – A Városi Sportcsarnokba mobil beltéri mászófalat és eséstompító matracot szerzünk be. A sportmászás a hazai és a nemzetközi sport­élet egyik robbanásszerűen fejlődő, látványos és izgalmas szereplője, mely tovább színesíti a derecskei sportolási lehetőségeket – tette hozzá. A városvezető kérdésünkre elmondta még, hogy a következő európai uniós finanszírozási ciklus konstrukcióiban terveznek egy sétány kialakítására is pályázni, amely a patak mentén a Bihari térrel kötné majd össze a település nemrég megújult főterét.

Tovább fejlődik a sportpálya

Sikeresen pályázott a városgazdálkodási kft. is: a Sárostói sport- és rekreációs terület üzemeltetőjeként fordíthat 14 millió 600 ezer forintot a létesítmény további fejlesztésére.

– A már meglévő szabadtéri kondipark és a gördeszka­pálya mellett újabb sportolási lehetőséget biztosító, 9 elemes szabadtéri erőemelő kondiparkot építünk. A tervek szerint ez a beruházás is már idén elkészülhet, és birtokba vehetik a derecskei sportolni vágyó emberek. Az eszközök kialakítása lehetővé teszi, hogy a kezdőktől a haladókig mindenki használhassa majd őket – emelte ki Bordán Szabolcs. Szavai szerint igazi kuriózum lesz ez az új sportpark, ugyanis legközelebb a romániai Nagykárolyban van ehhez hasonló. – Bízunk abban, hogy ezzel olyan példát is tudunk mutatni, amelyet a térségünk több települése is követ majd – tette hozzá.

Bekecs Sándor