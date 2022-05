Az óvoda nagycsoportosai ezután egy megható előadással kedveskedtek, majd besegítettek a fa ültetésébe és locsolásába, valamint egyenként saját készítésű szalagokat kötöttek a csemete ágaira. Ami még őket is meglepte: az óvoda pedagógusai is készültek az eseményre: egy hatalmas, tűzijátékkal díszített tortát gurítottak be egy zsúrkocsin az udvarra, és biztosították a gyerekeket, hogy ebéd után mindenkinek jut egy szelet belőle.

HL