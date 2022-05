Az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sokan fogtak össze a GM1-gangliozidózisban szenvedő Szendrei Bíborka gyógyulásáért. Magánszemélyek, szervezetek és zenészek is adakoztak az ebesi kislánynak, akinek még nem késő segíteni. A szükséges kezelésekhez azonban óriási összeg hiányzik, a család éppen ezért folyamatosan várja a segítő szándékúak adományait.

Nagyon hálás a család

– Egymást követik az események. Napról napra egyre közelebb kerülünk, hogy elérjünk egy nagyon fontos célkitűzést: Bíborka és sok kis társa számára megtalálhassuk a gyógymódot! Nem mondjuk, hogy könnyű, sőt… Még végiggondolni is túl hosszú és nehéz azt az utat, amit bejártunk eddig. Leírni már nem is tudom, mennyi mindenen mentünk keresztül a majd’ két év alatt, s mennyi minden történik velünk most is nap mint nap. Állandó agyalás, rágódás, tervezgetés, szervezés, rengeteg elintéznivaló, állandó kétségek és állandó reménység! Hála Istennek: ha pici léptekkel is, de egyre közelebb kerül leghőbb vágyunk. Nagy-nagy szeretettel és hatalmas hálával gondolunk rátok, hisz nélkületek nem válhatna valósággá az álmunk! – közölte a család az Együtt Bíborkáért Facebook-csoportban.

HBN