Az orosz–ukrán konfliktus kirobbanása után voltaképpen azonnali adománygyűjtésbe kezdett a Debreceni Tankerületi Központ, valamint az általa fenntartott 41 köznevelési intézmény közösen, hogy segíteni tudjanak az ukrajnai menekülteknek. Az összefogásnak köszönhetően március közepén több mint 700 adomány gyűlt össze, most pedig nem kevesebb, mint 312 ládányi adománnyal tudják segíteni a menekülteket. Ahogyan korábban, a csomagokat most is a Debreceni Karitatív Testület juttatja el a rászorulókhoz, így kedden délelőtt a szervezet vehette át a felajánlást a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézményben.

Az eseményen Széles Diána alpolgármester elmondta, amióta a konfliktus kiéleződött a szomszédban, azóta Debrecen gondoskodó város módjára támaszt nyújt a menekülteknek is. Alighogy felröppent a hír az összetűzésről, a egyéb debreceni szervezetek összefogtak és átmeneti szállót hoztak létre. A városban olyan segítőpont működik, ami több mint 300 rászorulónak teszi könnyebbé a mindennapjait. – Többek között azért is dolgozunk, hogy a debreceniek ne érezzék meg a válságot. Mindemellett fontos kiemelni, hogy nagyon sok helyi lakos a segítségünkre van, 110 olyan család van, akiket folyamatosan segítünk, ugyanis ők mindnyájan hajlékot nyújtanak a menekülteknek. Tehát az adományokból támogatjuk a helyi segítőpontot, a folyamatosan érkező rászorulókat, illetve a segítséget nyújtó családokat – fogalmazott Széles Diána.