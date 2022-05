A pályázati forrás felhasználásával két területen végezhetnek fejlesztést a közeljövőben. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) pályázatban elnyert 64,5 millió forint két épület komplex energetikai fejlesztését támogatja. A projekt részeként az Óvoda utca 1. szám alatti, önkormányzati tulajdonban álló óvoda és a Penészleki utca 20. szám alatt álló, amatőr sportnak helyet adó intézmény öltözője újulhat meg. A korszerűsítések alkalmával mind a két épület esetében kicserélik a nyílászárókat, valamint lábazati, homlokzati és födémszigetelést végeznek el. Ezen túlmenően a belső fűtési rendszert is korszerűsítik, új kondenzációs gázkazánnal és új hőleadók kiépítésével. A projektben az óvoda épületére további napelemes rendszert is elhelyeznek.

Megkeresésünkre Hutóczki Péter polgármester elmondta, hogy más önkormányzati épületen már elvégezték az energetikai fejlesztést, és a most megjelölt épületeken is egyhamar megteszik. A tervek szerint nyáron elkezdődnek és be is fejeződnek ezek a munkálatok. Mint mondta, szeretnék, ha az új tanítási évet ősszel már a megújult környezetben kezdhetnék meg az óvodások. A nyár azért is lesz hasznos a munkálatok elvégzésére, mert úgy nem zavarja az intézményben zajló nevelőtevékenységet.

Több fiatal család költözött Fülöpre: minibölcsőde várhatja jövőre a legkisebbeket a településen | Illusztráció: MW-archív

Forrás: Zsedrovits Enikő

Sokan választják a községet

A polgármestertől megtudtuk azt is, hogy az elmúlt időszakban több fiatal család választotta lakóhelyéül a települést, mostanra nincsen eladó ingatlan Fülöpön. Éppen ezért nem csoda, hogy igény született egy minibölcsőde építésére. A TOP Plusz pályázatán az elképzelés megvalósításához több mint 127 millió forintot nyert el az önkormányzat, így a jövőben egy csoportszobás, nyolc gyermek befogadására alkalmas minibölcsőde várja majd a legkisebbeket.

Az új intézmény az Óvoda utca 1. szám alatt épül meg, a munkálatok a tervek szerint ebben az évben megkezdődhetnek. Az épületet és a helyiségeket a vonatkozó előírások és szabványok szerint alakítják ki, az épület akadálymentes lesz, a hálózati villamosenergia-ellátás részleges kiváltására pedig napelemes rendszert telepítenek majd. A bölcsődében egy foglalkoztatót alakítanak ki, kívül pedig parkolót, kerékpártárolót hoznak létre. A minibölcsődéhez kapcsolódóan melegítőkonyhát is kiépítenek. Ezen túl a projektben szerepel még a bölcsődei neveléshez szükséges eszközök beszerzése.

A település első embere kiemelte, hogy ez a beruházás új munkahelyeket is teremt: összesen három főnek ad majd lehetőséget a bölcsőde.

BBI