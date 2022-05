A klub immár 13. éve szervezi meg a Bringázz a munkába!-kampányhoz csatlakozó Bringás reggelit és uzsonnát, melyhez Debrecenben az EDC Debrecenen keresztül ezúttal 14 cég is csatlakozik. A részletekről pénteken a szervezet székházában volt szó.

Dancs László

Forrás: Kiss Annamarie

– Az EDC Debrecen évek óta zászlóvivője a fenntartható közlekedés ösztönzésének – emlékeztetett Dancs László az EDC Debrecen képviseletében. Elmondta, hogy egymás után három alkalommal is elnyerték a „Kerékpárosbarát Munkahely” díjat, ebből egyszer kategóriagyőztesként. Az EDC folyamatosan fejleszti a a kerékpáros munkába járás feltételeit, emellett ebben az évben célul tűzte ki azt is, hogy városszintű összefogást kezdeményezzen.

Nagy Gábor

Forrás: Kiss Annamarie

– A Kossuth téren május 17-én reggel 6 és 9 óra között találhatnak meg bennünket mindazok, akik biciklivel mennek dolgozni - tudatta Nagy Gábor szervező, a Magyar Kerékpárosklub tagja. Elmondta, akik arra járnak, pontosabban gurulnak, azok üdítő, kávé és péksütemény mellett kerékpározással kapcsolatos tanácsokat is kaphatnak a főtéri reggeli közben. Újdonsággal is jelentkeznek idén a szervezők: egy debreceni karbonkerékpár-gyártó cég fejlesztésével megoldódhat, hogy ezentúl ne csak egy ember, hanem rajta kívül gyermekekkel vagy más nagyobb súllyal is napi szinten biztonságosan tudjon közlekedni. A bringás reggelin több új modellt is láthatnak az érdeklődők a villamosrásegítéses és a hagyományos biciklik között egyaránt.

SZD