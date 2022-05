Az új Országgyűlés május 2-i megalakulásakor a plénum egyebek mellett elfogadta, hogy a parlamenti bizottságoknak kik legyenek a tagjaik és vezetőik.

A parlament.hu adatai szerint a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke ismét a hajdú-bihari 1-es választókerület képviselője, a fideszes Kósa Lajos lett, aki 1990 óta tagja az Országgyűlésnek. Most frakcióvezető-helyettes is egyúttal. A 2018 és 2022 közötti parlamenti ciklusban szintén a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke volt, emellett pedig a Honvédelmi és rendészeti bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság elnöki teendőit is végezte.

Az 1998 óta országgyűlési képviselő és ugyancsak fideszes Pósán László, a hajdú-bihari 2-es választókerület képviselője ezúttal is a Kulturális bizottságot vezeti, miként tette azt a 2018 és 2022 közötti időszakban is.

Tagságtól államtitkárságig

A hajdú-bihari 3-as választókerület képviselője, Tasó László (Fidesz) a Népjóléti, valamint a Vállalkozásfejlesztési bizottságok tagja lett. A 2004 óta országgyűlési képviselő politikus a 2018 és 2022 közötti ciklusban a Vállalkozásfejlesztési bizottság tagjaként is dolgozott, ugyanakkor a Vállalkozásfejlesztési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság tagjaként is tevékenykedett.

A hajdú-bihari 4-es választókerület képviselője, Vitányi István (Fidesz) az Igazságügyi bizottság alelnöke. Ő 1998 óta országgyűlési képviselő, s az előző ciklusban a Mentelmi bizottság, valamint az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tagja volt, mindezek mellett pedig akkor is az Igazságügyi bizottságnak volt az alelnöke.

A parlament.hu adattára arra is kitér, hogy a 2011 óta országgyűlési képviselő és szintén fideszes Bodó Sándor (Hajdú-Bihar 5.) 2020. január 15. óta az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Előtte, 2018. június 13-tól a Pénzügyminisztérium államtitkári tisztségét is betöltötte, s abban az évben egy ideig a Költségvetési bizottság tagja is volt.

A hajdú-bihari 6-os választókerület képviselőjét, Tiba Istvánt (aki 20 éve, 2002 óta országgyűlési képviselő) az Európai ügyek bizottságának tagjává választották, továbbá jegyzőnek. Előzőleg ugyanennek a bizottságnak és a Vállalkozásfejlesztési bizottságnak volt a tagja.

Listás képviselőink tisztségei

Szintén a parlament.hu adatai szerint, a listáról mandátumot szerzett fideszes képviselő, Halász János a Nemzetbiztonsági bizottság alelnöki teendőit is ellátja. Ő 1998 óta országgyűlési képviselő, s a mostani előtti ciklusban frakcióvezető-helyettes, a Nemzetbiztonsági bizottság tagja, illetve alelnöke volt, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottságot vezette.

Az ugyancsak listáról parlamentbe jutott, debreceni Varga Zoltán (Demokratikus Koalíció) a mezőgazdasági bizottság alelnöke lett. A 2020 óta az Országgyűlés képviselő-testületében dolgozó politikus a mostanit megelőző ciklusban a népjóléti bizottság tagja volt, továbbá alelnök a Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottságában.

Vass Attila