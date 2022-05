Pályaorientációs standdal várta az érdeklődőket a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Prospektusaikból az elérhető iskolatípusokról, ösztöndíj-lehetőségekről és intézményekről tájékozódhattak a pályaválasztás előtt álló fiatalok és szakmát keresők. Két szimulátor segítségével pedig ki is lehetett próbálni, hogy milyen a targoncavezetők, vagy épp az autófestők munkája. A Napló érdeklődésére a kamara munkatársai elmondták:

rengeteg lehetőség van a megyében szakmát tanulni, jók az ösztöndíj- és az elhelyezkedési lehetőségek is.

Szakmai versenyeken is eredményesek

Mezőgazdasági és erdészeti, gazdálkodás és menedzsment, közlekedési és szállítmányozási, valamint egészségügyi és sportágazatokban is nyújt képzéseket a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma.

Nagyon jó partneri kapcsolatot ápolunk mind az egyetemmel, mind pedig több helyi és régiós vállalkozással. A diákok az első két évben természettudományos ismereteiket alapozzák meg, majd később a gyakorlati helyeiken mélyítik el azokat. Mindemellett különböző szakmai versenyeken is szép eredményeket érnek el tanulóink, egyikük nemrég egy országos versenyen lett kertész ágazatban a legjobb

- mondta érdeklődésünkre Adamik György János, agrármérnök tanár. Az iskolában végzettek jó eséllyel indulnak mind a munkaerőpiacon, mind pedig a felsőoktatási felvételin is.

Forrás: Czinege Melinda

- Véleményem szerint a jó vendéglátóst elsősorban a szakmájának a szeretete emeli a legjobbak közé. De ha nincs meg benne a kellő motiváció, elhivatottság, alázat, akkor ne ezt a pályát válassza. A vendéglátós akkor dolgozik a legtöbbet, amikor a többi ember pihen.

Az elégedetten távozó vendég viszont minden befektetett munkát megér

- osztotta meg a Naplóval Sándor-Simai Szilvia, a DSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola oktatója. Intézményükben pincér-vendégtéri szakember, szakács és cukrász képzésekkel várják az érdeklődőket.

Forrás: Czinege Melinda

A DSZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium standjánál különböző gépekkel, szerszámokkal és fiatal tanulókkal találkozhattunk, akik szívesen meséltek iskolájukról és szakmájukról is. Gábor ötéves képzésen tanul gépésztechnikusnak. Mint elmondta, többek között ez lefedi az ipari gépek gyártását, tervezését és megrajzolását is. Azért választotta ezt a szakmát, mert szeret nagy gépekkel dolgozni, és jók az elhelyezkedési lehetőségek is a munkaerőpiacon.

Forrás: Czinege Melinda

A szombati rendezvényen mindezek mellett a fodrászat, divattervezés és a vegyiparhoz kapcsolódó képzési lehetőségekről is tájékozódhattunk, valamint a kiállítók között volt a város több gazdasági, ipari vállalkozása és az egyetem műszaki kara is.

A fesztivált az iskolák csoportjainak színpadi műsorai, koncertek kísérték.

BS