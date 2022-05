– Ez a száz év nagyon érdekesen telt el, de úgy gondolom, hogy neurológiai klinika mindig is lesz. Az a szerepkör, amit a neurológusok betöltenek, az Csiba László professzor és elődei vezetése alatt is jelentős volt – fogalmazott köszöntőjében Mátyus László, a DE Általános Orvostudományi Karának dékánja. Szabó László, a DE Klinikai Központ vezetője köszöntője elején gratulált a hetven éves professzor napokban elnyert akadémikusi díjához.

– Rengeteget tett a sürgősségi betegellátásáért és a stroke-ellátásában is. A szakmai protokollok kidolgozásában jelentős szerepet tölt be most is, amely országos szinten is kiemelkedő – méltatta Csiba Lászlót. Beszédében kitért arra is, hogy a 2021-ben elindult integrációs folyamat és fejlesztések részeként a neurológiai klinika és tanszék eszközparkja is megújul idén.

Az ünnepi ülés délelőtti programján résztvevők előadásokat hallhattak többek között a neurológiai klinika és tanszék történetéről, annak egykori vezetőiről, illetve személyes élményeken keresztül működésének mindennapjairól. A délutáni programon Csiba László tiszteletére szóló előadások következtek, majd a jubiláló professzor köszöntése.

Csiba László

