Erre az évre is több útszakasz megújítását tervezi a Magyar Közút Nonprofit Zrt., egyes helyeken már megkezdődött vagy éppen be is fejeződött a munka. A társaság a Napló kérésére sorra vette, bizonyos munkálatok jelenleg hol tartanak. – Társaságunk beruházásában, külső vállalkozók kivitelezésében négy útszakasz felújítása zajlik jelenleg, összesen közel 15 kilométer hosszban. Ezek a 3405-ös jelű Püspökladány – Nádudvar összekötő út Nádudvar előtti és utáni szakaszai, a 3502-es jelű Tiszavasvári – Hajdúböszörmény összekötő út 4+005 – 8+035 km közötti szakasza, Szabolcs megye határa és az M3-as autópálya között, valamint a 3317-es jelű Hajdúnánás – Nyíregyháza összekötő út 34+436 – 40+171 km közötti szakasza – sorolta Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezető.

Tudatta, mind a négy útszakasz felújítása az ütemterveknek megfelelően halad, júniusban, illetve júliusban megkezdődnek a műszaki átadás-átvételi eljárások.

– Szintén folyamatban van a 3406-os jelű Nádudvar – Hajdúszoboszló összekötő út 8+400 – 16+400 km közötti szakasz felújítása Hajdúszoboszló előtt. Itt az útépítési munkák már elkészültek, jelenleg a Keleti-főcsatorna feletti hídon folynak még munkálatok. Júliusban várhatóan itt is megkezdődik a műszaki átadás-átvétel – osztotta meg. Hozzátette, a Közút saját kivitelezésben is végzett, illetve részben még végez burkolatfelújításokat a Magyar falu program keretében nyolc úton, összesen 19,4 km hossz­ban.

Keresik a kivitelezőt

Rég vágyott fejlesztés a Debrecen és Hosszúpályi közötti út, mely egymilliárd forintból közel 8 kilométer hosszan fog megújulni. Pécsi Norbert Sándor tudatta, a Hosszúpályi út felújítási terve elkészült, a szükséges engedély rendelkezésre áll. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamata elindult. Eredményes közbeszerzés és megfelelő kivitelezői ajánlat esetén indulhatnak majd el a munkák.

Útjavítások

A Magyar falu programban szereplő munkák (Út, érintett települések)

Elkészült:

4804 Hajdúszoboszló-Hajdúszovát

3315 Polgár – Folyás

3316 Nagymacs – Balmazújváros

Befejezés a II. negyedévben:

4212 Biharnagybajom

3405 Püspökladány – Nádudvar

Befejezés a III. negyedévben:

4806 Álmosd – Kokad

4806 Kokad – Létavértes

4216 Körösszakál – Biharugra

4808 Kismarja – Nagykereki

KD