Járőrözni indulnak a honvédek, de körülbelül 300 méter megtétele után támadás éri őket. Felveszik a harcot, megpróbálják visszaverni a támadóerőket, majd erősítést kérnek, akik bekerítik és felszámolják az ellenséget. Ezt a legtöbben a vasárnap ebédet követő sziesztaidőben a filmvásznon vagy a tévében láthatták, sokkal élethűbb élményekben részesülhettek viszont azok, akik ellátogattak a hajdúböszörményi Vásár térre. Itt tartott nyilvános kiképzést a Magyar Honvédség 2. Vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 3. Oláh Sándor Területvédelmi zászlóalja. A Vásár téri rakodó és a Fürdőkert futópálya közötti részen csaknem kétszáz érdeklődő gyűlt össze, hogy szemtanúi legyenek a gyakorlatnak.

A Naplónak a helyszínen Tóth Péter alezredes mondta el a harcászati kiképzés legfontosabb tudnivalóit. A program a honvédség éves terve alapján kihelyezett kiképzés, melynek fő célja, hogy a tartalékos rajparancsnoki állomány vezetői képességeit fejlesszék. – Azt gyakorolják, hogy hogyan vezessék az alegységeiket, hogyan működjenek együtt más kis alegységgel, és nem utolsósorban ebben az időszakban tanulják meg azt is, hogy a saját állományukat hogyan fogják majd kiképezni – fejtette ki.

Tóth Péter | Fotó: Kiss Annamarie

Elmondta, azért előnyös, hogy külsős helyszínen gyakorlatoznak, mert esetükben területvédelmi zászlóaljról van szó, ami járási – megyei alapon szerveződik. Hajdúböszörményi járási századuk is van, ezért a vasárnapi helyszínen a lakosság is jobban megismerheti a tevékenységüket, emellett a kiképzés szempontjából is hasznos, ha nem mindig ugyanazon a gyakorlótéren tartják a kiképzést.

Azt gyakorolták, hogy milyen harcászati eljárásokat kell alkalmazniuk kisebb-nagyobb támadások esetén.